京阿尼多名導演失蹤...珍貴原稿恐燒毀！同業悼：偉大的人為何痛苦死去

▲粉絲在京阿尼失火現場擺上鑰匙圈哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

日本京都動畫（京都アニメーション，又稱京阿尼）昨日遭人惡意縱火，人員死傷慘重，已有33名員工喪命，35人受傷。由於事發地點是該公司的第一製作室，除了人員傷亡之外，還有多名動畫監督下落不明，許多珍貴的動畫手稿、劇本等物品也付之一炬。



目前仍下落不明的動畫監督包含：

武本康弘監督，作品有《小林家的龍女僕》、《涼宮春日的消失》

河浪榮作監督，作品有《FREE! 男子游泳部 Timeless Medley- 約束》

西屋太志監督，作品有《聲之形》、劇場版動畫《吹響吧！上低音號～莉茲與青鳥～》

門脇未来監督，作品有《小林家的龍女僕》、《弦音－風舞高中弓道部－》



除了這些監督以外，還有許多優秀的動畫人才喪命於惡火中，另外，多部動畫的原稿也可能已經被大火燒毀，即便沒有被燒掉，由於火勢延燒了5個小時，滅火時灌入的水柱也可能破壞內部結構，脆弱的文稿和動畫稿都可能難以保存。

▲京阿尼工作室損毀嚴重。（圖／路透）

《煙草》監督たつき在推特上哀悼表示，「這些逝者們平常在幕後，花了非常多的時間和心血，用心製作每一部動畫，讓幾千幾萬人得到了幸福和充實感，為什麼如此偉大的人們，最終得用這樣痛苦的方式死去呢？」

這場惡火從當地時間18日早上10點半開始，過了5個小時才被撲滅，共出動49台消防車。京阿尼工作室內有74名員工，其中33人無法及時逃出身亡，包含12名男性及20名女性，還有一人性別不明，36人受到輕重傷，5人生死未卜。

而41歲的嫌犯也在縱火後，試圖逃離現場，但因臉部、胸、手以及腿部都受到嚴重燒傷，在距離現場不到100公尺處就被警方逮到，但由於傷勢嚴重，警方還無法進行詳細調查審問。