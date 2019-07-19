影／蔡英文赴聖露西亞國會演說　升中華民國國旗掉落、女禮兵昏倒

▲總統蔡英文赴聖露西亞國會演說。（影／蔡英文臉書）

記者陶本和／聖露西亞報導

總統蔡英文於聖露西亞當地時間18日，在露國國會發表演說，獲得熱烈迴響；不過，場外插曲不斷，先是一名該國禮兵人員，因身體不適昏倒，被同仁扶下場休息，接著在歡迎儀式時，中華民國國旗升上去後硬生生掉落，所幸露國緊急處理，讓國旗重新升起。

蔡英文上午前往國會發表演說，露國以盛大的歡迎儀式迎接，接著她也與國會參、眾兩院議長進行雙邊會晤；隨後即進入國會正式發表演說，獲得熱烈的迴響，該國更以網路直播，在國內放送。

▲總統蔡英文赴聖露西亞國會演說，場外歡迎儀式時狀況不斷，升中華民國國旗時國旗不慎掉落，也有一名女禮兵身體不適昏倒。（影／隨行採訪團提供）

▲總統蔡英文赴聖露西亞國會演說。（圖／記者陶本和攝）

不過，場外卻有幾件小插曲，先是在等候蔡英文到場時，疑似因為天氣炎熱，一名女性禮兵出現身體不適的狀況，隨即在同仁攙扶下離開休息；接著，在歡迎儀式的過程中，先是升起露國國旗，但在升中華民國國旗時，卻硬生生掉落。

根據隨行記者現場目擊，該國升旗模式不同於我國屬冉冉升起，而是英式的模式，先是將國旗折成一包，並升至最頂，最後旗手會輕輕拉扯後，旗面才會張開；而該位露國旗手在升旗時，就在他輕拉，要張開國旗時，整包掉落在地。不過，露國人員趕緊上前處置，將旗杆拔起直接將國旗掛上。

總統府發言人張惇涵表示，稍早禮兵有身體不舒服的狀況，外館已經有前去關心；至於國旗的部分，就像是中華民國台灣的外交一樣，會面臨很多困難跟挑戰，但最後還是讓世界看到中華民國台灣的國旗在空中飄揚，很感謝聖露西亞對台灣這次訪團所做的接待，讓我們感到非常溫暖。

蔡英文在演說中指出，聖露西亞一直是我們在加勒比海地區的堅實夥伴，查士納總理去年在聯合國大會為台灣挺身而出，還有艾瑟柯衛生部長，也在今年的世界衛生大會為台灣仗義執言，「對於你們的勇於支持，我要表示感謝。」

蔡英文強調，台灣堅持「踏實外交、互惠互助」的精神，跟露國等夥伴並肩打拚，共同協助促進區域和平，實現聯合國永續發展目標 (SDGs)。在過去十多年來，台露兩國共同進行很多合作計畫，彰顯永續發展目標的精神，「我們共同落實了確保健康及促進各年齡層的福祉的重要目標，台灣也一直非常願意分享醫療公衛方面的專業，以具體行動，透過交流互助的方式，提升露國的健康照護體系。」

除了健康領域，蔡英文也提到，2013年啟動一項計畫，成功幫助露國解決香蕉葉斑病的蟲害問題，現在露國蕉農不但增加產能，也開發了新的國際市場，並提升獲利。目前，露國是東加勒比海唯一出口香蕉到歐洲市場的國家。

蔡英文說，台露雙方在資通訊領域也有做許多努力。網路基礎建設對於政府提供有效率服務及縮短數位落差，至為重要，也讓就學、就業跟經商，都更為便利，降低各方面的不平等，也是永續發展目標的核心精神。

蔡英文表示，她也在這裡邀請各位議員一齊出席第二期政府廣域網路計畫的啟動典禮，這項計畫將提升全島的網路普及率。而公共基礎建設是國家永續發展的基石，「今年我們啟動許多重大計畫，除了聖茱德醫院，台灣和露國今年也已經陸續推動荷瓦諾拉國際機場和全國道路計畫。」

蔡英文說，這些計畫會由台灣的銀行提供貸款，並由台灣海外工程公司承包給露國包商，也就是會雇用露國當地勞工，採用在地建材，「這樣的合作模式，可以讓台露人民共同參與，共同受益，台灣的合作模式與其他國家不同，不會有『債務陷阱』的問題，我們相信，共同互惠的計畫，奠基於良好的溝通及合作。」

▼總統蔡英文赴聖露西亞國會演說。（圖／記者陶本和攝）

