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影／蔡英文聖露西亞國會演說：合作不會有「債務陷阱」

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▲▼總統蔡英文於聖露西亞國會發表演說。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文於聖露西亞國會發表演說。（圖／總統府提供）

記者陶本和／聖露西亞報導

總統蔡英文出訪加勒比海友邦，18日於聖露西亞國會發表演說時指出，台露的合作計畫，是由台灣的銀行提供貸款，也由台灣海外工程公司承包給露國包商，雇用當地勞工、採用在地建材，「可讓台露人民共同受益，跟其他國家不同，不會有『債務陷阱』的問題。」

蔡英文18日上午在聖露西亞國會發表演說時指出，聖露西亞一直都是台灣在加勒比海地區的堅實夥伴，總理查士納去年在聯合國大會替台灣挺身而出，還有艾瑟柯衛生部長也都在世界衛生大會上為台仗義執言，「對於你們勇於支持，我要表示感謝」。

蔡英文表示，她以自由、民主和永續，做為這次國是訪問的主題，是因為這三項價值切實揭櫫了在加勒比海地區的努力，堅持「踏實外交、互惠互助」的精神，跟露國等夥伴並肩打拚，共同協助促進區域和平，實現聯合國永續發展目標 (SDGs)。

蔡英文指出，台露共同落實了「確保健康及促進各年齡層的福祉」，這項重要的目標，而台灣也一直非常願意分享醫療公衛方面的專業，以具體行動，透過交流互助的方式，提升露國的健康照護體系。

另外，蔡英文也提到發展「永續農業」，在2013年時啟動一項計畫，成功幫助露國解決香蕉葉斑病的蟲害問題，現在露國蕉農不但增加產能，也開發了新的國際市場，並提升獲利。目前，露國是東加勒比海唯一出口香蕉到歐洲市場的國家。

在資通訊的領域上，蔡英文說，網路基礎建設對於政府提供有效率服務及縮短數位落差，至為重要，也讓就學、就業跟經商都更為便利，降低各方面的不平等，也是永續發展目標的核心精神。

在台露的合作計畫上，蔡英文表示，這建立了具有韌性的基礎建設，也透過互惠互助的模式，增加了優質的工作機會，這些都是重要的永續發展目標。

蔡英文表示，這些計畫都由台灣的銀行提供貸款，並由台灣海外工程公司承包給露國包商，也就是說，會雇用露國當地勞工，採用在地建材。

蔡英文認為，這樣的合作模式，可以讓台露人民共同參與、共同受益，「台灣的合作模式與其他國家不同，不會有『債務陷阱』的問題，我們相信，共同互惠的計畫，奠基於良好的溝通及合作。」

 

▼總統蔡英文於聖露西亞國會發表演說。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文於聖露西亞國會發表演說。（圖／總統府提供）

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