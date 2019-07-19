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蔡英文：台露「社區發展計畫」完成2400項建設、2萬5000工作機會

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▲▼總統蔡英文出席友邦聖露西亞國士壘(Gros Islet)人力資源發展中心落成典禮。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文出席友邦聖露西亞國士壘(Gros Islet)人力資源發展中心落成典禮。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／聖露西亞報導

總統蔡英文於台北時間19日清晨，出席友邦聖露西亞國士壘(Gros Islet)人力資源發展中心落成典禮。她指出，該中心是因台露攜手推動「社區發展計畫」而促成的，而這些計畫，也已經在露國完成超過2400項社區公共建設，且工程更創造了2萬5000個工作機會。

蔡英文表示，她很高興能與大家共同慶祝「國士壘人力資源發展中心」的落成，而這座中心將作為教育與在地文化藝術的重要場所，促進觀光與市政發展。

蔡英文指出，總理查士納(Allen Chastanet)對觀光很有想法，也將觀光列為重要施政主軸，在美麗的國士壘興建設備齊全的社區中心，肯定有助於達成上述施政目標。

在「國士壘人力資源發展中心」方面，蔡英文表示，可以透過各種課程學習重要的工作技能，中心也將提供社區青年一個聚集切磋才藝的場所。

蔡英文表示，這座中心是因台露攜手推動「社區發展計畫」而促成的，「社區發展計畫」目前已經在露國完成超過2,400項的社區公共建設，包括防洪、排水、行人步道，以及聯外道路等工程。

蔡英文指出，這些工程創造出2萬5000多個工作機會，促進露國經濟發展，同時也有效協助露國減緩氣候變遷的衝擊，而氣候變遷也是露我兩國所共同關切的。

在台露的關係方面，蔡英文於會後接受訪問時表示，從2007年以來，我們長期在這裡提供很多協助，很多時候這些協助都是貼近他們人民的需求，比如說數位學習、教育，以及氣候變遷下社區裡所需要的防護措施跟工程等。

蔡英文認為，對於聖露西亞的人民來講，這些都非常貼近生活需求，所以他們都很感謝這幾年來台灣的協助。她聽說有一位大使離開這裡的時候，有很多人到機場去送機，這表示聖露西亞的人民覺得臺灣是很好的朋友，也很親近的感覺。

▼總統蔡英文出席友邦聖露西亞國士壘(Gros Islet)人力資源發展中心落成典禮。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文出席友邦聖露西亞國士壘(Gros Islet)人力資源發展中心落成典禮。（圖／記者陶本和攝）

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