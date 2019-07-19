為連任把陳水扁關回去？　蔡英文：第一次聽到這說法

▲總統蔡英文訪問友邦聖露西亞接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／聖露西亞報導

前總統陳水扁日前爆料，前民進黨主席許信良、前秘書長洪耀福正在操盤2020選戰，擬讓總統蔡英文連任，正醞釀要把他抓回去關。對此，正在友邦聖露西亞訪問的總統蔡英文18日表示，這是她第一次聽到這說法；至於近來喜樂島聯盟成立，她則呼籲，應該要團結，才能面對挑戰，「團結才是最重要的原則」。

陳水扁在臉書上批評許信良，指稱他在2004年選後，在凱道前宣布連宋當選，而2008年反對台灣入聯公投，且恐嚇陳水扁不如停辦；接著2012年民進黨總統初選，為了爭取阿扁們的支持，多次主張前總統馬英九應該特赦扁，「現在蔡英文當家，又變成反對特赦扁」。

陳水扁更說，2020年的選情真的不利於蔡英文，有人正在醞釀不惜建請蔡英文在選前把陳水扁給抓回去，這樣就可以連任成功了，這讓他質疑，是否是許信良跟洪耀福等人的操盤心法。

對此說法，正在聖露西亞進行國是訪問的蔡英文受訪時表示，這是她第一次聽到這樣的說法；有媒體追問，有什麼話要跟陳水扁說？她則思考了一陣後笑著說，「一時沒想到耶」。

至於近期喜樂島聯盟準備成立一事，蔡英文表示，各位跟我們出來一段時間從事外交活動，都感受到各國所受到的壓力，台灣人還是要合作團結，才能面對我們很多的挑戰，「我相信團結才是我們最重要的一個原則」。

另外，是否會跟獨派大老談一談？蔡英文說，都有持續在溝通，很多的大老們也都很諒解，以及體諒的心，「他們也都了解團結的重要性」。