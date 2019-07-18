觀察／綠營側翼攻勢不斷　柯文哲定調「快速反擊」親上陣

記者陳家祥／台北報導

自從國、民兩黨2020總統大選參選人底定後，台北市長柯文哲近來也提升火力，不但連日高分貝嗆蔡英文、民進黨，18日受訪時更稱「我已經豁出去了」，要做回原本的自己。據了解，柯文哲有感近期綠營側翼攻勢不斷，有特別對下屬指示要「快速反擊」，柯火力四射的發言就是親自提槍上戰場。

柯營幕僚觀察，從2017年世大運讓蔡英文以總統身分上台最後卻遭致抹紅下場開始，柯文哲與民進黨間有隔閡。最讓柯文哲不滿的是，外界可以不懂為了讓蔡英文以總統身分上台的辛苦，但民進黨不可能不知道幕後與大陸交手的苦衷，最後柯文哲落得一身罵名被抹紅，接著2018年又有葛特曼事件，讓「柯綠」關係一去不復反。

▲柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

早在民進黨初選還在進行時，柯文哲便表示，有聽聞綠營有「毀柯滅韓」的計畫，甚至還說蔡英文打完賴清德就會來打他，讓他「感到很害怕」。儘管民進黨主席卓榮泰、行政院前副院長林錫耀等人都曾出面釋出善意，但都無法解除柯文哲心中對於民進黨的疑慮。

幕僚指出，近期在臉書上有不少新成立的「黑柯」粉絲團，系統性的針對柯文哲而來，甚至還會下贊助、投的廣告等，意圖明顯是要提升散播力、精準針對特定族群做訊息投放的動作。

幕僚透露，柯文哲本人也有關查到此現象，認為在國民黨初選結束後，綠營側翼就大張旗鼓開始抹，不少「黑柯粉絲團」一一浮出檯面，當中不乏有綠營要角按讚、追蹤，很難不讓人做聯想；為因應此狀況，柯在內部會議確實有要求底下的幕僚想出因應策略，不能任由這些綠營的側翼攻擊。