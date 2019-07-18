從倒立獲得靈感！用磨豆機、BB彈當樂器　擊樂家薛詠之打造「柏拉圖洞穴」

▲薛詠之以生活物件作為樂器，打造「柏拉圖的洞穴」。（影／記者林育綾攝）



▲擊樂家薛詠之（左）當初從倒立的過程獲得靈感，用生活物件如磨豆機、BB彈⋯等當樂器，與舞者王玟甯（右）搭配演出。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

擊樂家薛詠之某次在倒立時獲得靈感，她與創作夥伴們，用日常的物件如檯燈、磨豆機、彈珠、冰鏟、高腳杯、水缸⋯等作為樂器，透過精密編排與燈光電音，製造出各種情境聲響，打造《柏拉圖的洞穴》，並與舞者王玟甯搭配演出，結尾還有上百公斤的BB彈從空中落下，象徵打破舒適圈，7月19日至21日將在兩廳院新點子實驗場演出。

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薛詠之透露自己在某次的身體練習中，倒立時發現另一種觀看世界的方式，開始思考跳脫原本的視野，挑戰未知領域會發生什麼事？她放下過去擅長使用的各種打擊樂器，改用大量生活日常能看到的物件，像是檯燈、磨豆機、彈珠、冰鏟、高腳杯⋯等。



▲薛詠之說，每個物件其實本身就會發出聲響，因此她盡量不用「敲打」的。

她說，每個物件其實本身就會發出聲響，因此她盡量不用「敲打」的。而在搜集聲音的過程中，例如逛五金行，她會把每個能發出聲音的東西都記在腦海中，再不時從腦袋記憶庫裡翻攪出來。跟導演和夥伴排練的時候，她常常帶了一大堆「傢私」，導演張育嘉也笑，「每次都說下次不要用那麼多了，卻每次都帶得比上一次還多。」

除了在表演使用非典型的打擊樂器之外，薛詠之還要破天荒扮演舞者，挑戰許多舞蹈動作；而舞者王玟甯除了舞蹈，也破天荒要使用樂器！兩人交換挑戰彼此不熟悉的領域，薛詠之常常故意不告訴她怎麼使用那些樂器，沒想到王玟甯反而靠著天馬行空的創意，演奏出乎意料的聲音，讓她也驚訝說「比我還會打！」



▲除了在表演使用非典型的打擊樂器之外，還破天荒扮演舞者，兩人挑戰自己不熟悉的領域，越來越有默契。

過去演出時，薛詠之多半在樂器後方打擊，此次初挑戰舞蹈，要離開自己熟悉的樂器，還要習慣不一樣的位置和視野，她坦承不管是表演或心理層面都相當不容易。

王玟甯也說，過去舞者通常是聽從編舞家的指令，這一次導演就像營造一個大型遊樂場，很多時候讓她自己摸索，像是玩遊戲。跟薛詠之兩人也從原本充滿「保護色」、有距離的狀態，到逐漸有了默契，一起創作出新的火花。

《柏拉圖的洞穴》將在7月19日（五）至21日於兩廳院「實驗劇場」接連演出，邀請觀眾走進這個全新概念打造的洞穴，再多種感官體驗下，感受柏拉圖的千年寓言。