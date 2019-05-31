劇本寫一半撕掉全重寫！讓觀眾決定結局、進劇院吃年夜飯



▲劇本寫一半撕掉全重寫！《大年初一前晚的那頓飯》讓觀眾選擇「要不要一起吃飯」決定結局。（圖／兩廳院提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

台灣戲曲編導演許栢昂創立「栢優座」推出第20號作品《大年初一前晚的那頓飯》，他透露「這是我目前人生中遇過最難寫的一個劇本」，甚至第一次寫到一半後，撕掉完全重寫！特別的是，隨著劇情推演，觀眾可以選擇「要或不要一起吃飯」，而觀眾的決定與反應，將會影響結局。作品將於本週5/31至6/2，於兩廳院主辦2019新點子實驗場演出。

許栢昂說，「這是我目前人生中遇過最難寫的一個劇本，也是我第一次劇本寫到一半之後，撕掉完全重寫的一本。」這齣戲以年夜飯為題，劇情從三國長坂坡之戰的情境，扣演回現代的演出。巧妙的運用三國故事情節，對照家族中的重要事件，讓觀眾在哭笑之間，思考婚姻、家庭以及在人生中，如何面對的「那頓飯」。

請繼續往下閱讀...

這頓飯從你我的家庭場景出發，那些再熟悉不過的小人物，宛如真實生活中的縮影，編導許栢昂在劇中飾演「總是回不去吃年夜飯」的三兒子；而京劇小天后黃宇琳則一人分飾多角，其中最令人印象深刻的是母親角色，一輩子都說不完對孩子的叮嚀，相信是許多人心中母親的模樣。其他由團員王辰驊、馮文星、馮文亮、陳胤錞、曾冠東、方姿懿、周岱頤、張育婷所有演員都分別分飾多角，在劇中自由穿梭三國與現代生活，展現精湛演技。

許栢昂提到，「雖然我們不能決定人生，還好我們能夠決定戲的結局。」畢竟，隨著時間推演，我們終會成為離開「那頓飯」的人。而演出一大特點，便是隨著劇情推演，觀眾可以選擇要或不要一起吃飯，而觀眾的決定與反應，將會影響結局。

「栢優座」成立至今12年，融合傳統並創新實驗表演方法、創建新的表演體系，吸收文學、戲曲、曲藝、戲劇、音樂等各類表演形式。在《大年初一前晚的那頓飯》，劇中角色雖然時空背景處於現代，但隨著人物的情緒起伏，導演讓演員用戲曲身段來表現其各種情緒，不時穿插戲曲念白或唱段於劇中，其中一幕在戰場上打鬥的片段，導演用慢動作定格的方式來拆解打鬥時的戲曲身體，完全不突兀反而相當具有栢優座特有的美學風格。

這次演出栢優座更將首度公開屬於《大年初一前晚的那頓飯》的主題曲，歌詞中提到「千里迢迢路途遠，過年回家團圓。神案桌前香燭火焰，人生能過幾個年。」精準描寫每個人都會遇到的人生課題。表演將於5/31(五)至6/2(日)在兩廳院登場，目前週五首演票券已售罄，週六及週日還剩下少數票券，他們邀大家一起進實驗劇場「吃年夜飯」。