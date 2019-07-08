兩廳院暑假「一票玩遍室內外」　舞台禁區探險、市集、星空電影院



▲兩廳院暑假推出Open House活動「一票玩遍室內外」。（圖／兩廳院提供，下同）

記者林育綾／台北報導

兩廳院每年夏天舉辦「Open House」活動，受到許多親子、熱愛表演藝術的民眾喜愛，今年將兩廳院化成一座「奇幻島」，只要持有7/14《馬戲瘋劇院》或8/11《夢想樂聲林》任一票券，就能在當天從室內玩到戶外，無論是戲劇院、音樂廳以及戶外廣場周邊活動，包含表演、舞台禁區探險、市集、行動書車、星空電影院等，一票玩到底。

為了讓民眾親近兩廳院，從2004年起每年運用機械保養期間舉辦Open House活動，至今已歷時十多年，讓觀眾都有機會一探平時較少接近的場館角落、舞台禁區，加上年年更新的表演主題、互動活動、戶外廣場OPEN市集⋯等，每年吸引上萬名觀眾參與。今年以「勇闖奇幻島」為主題，推出7月14日《馬戲瘋劇院》和8月11日《夢響樂聲林》兩個梯次。



▲▼ 7月在戲劇院登場的《馬戲瘋劇院》，舞台區由擅長奇幻馬戲的FOCA福爾摩沙馬戲團演出。



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首先在7月登場的戲劇院《馬戲瘋劇院》，舞台區由擅長奇幻馬戲的FOCA福爾摩沙馬戲團演出，結合舞台設備的特技表演，獨特又刺激。在戲劇院的各個角落，還能遇到馬戲團雜耍飆特技，等著躍躍欲試的觀眾加入。

8月於音樂廳舉辦的《夢響樂聲林》，則將展現不同氛圍的親子管風琴音樂會，聆賞音樂的同時，透過即時轉播，還可看到巨大管風琴內部構造，讓音樂會不只是用耳朵聽，還能一探管風琴的發聲秘密。此外於音樂廳大廳的各個角落，都將安排和聲音或音樂有關的互動裝置與演出。



▲活動還能一探後台製作區。

兩場Open House活動期間，除了全天候場館探索，周六至周日連續2天於兩廳院廣場上都有OPEN市集，兩廳院表演藝術圖書館攜手台北市立圖書館推出「北市圖行動書車─影音號」，讓親子可以一起來閱讀、看表演和聽音樂；周六晚間還有「夏日迴廊電影院」，在星空陪伴下欣賞電影。更多活動資訊請上「兩廳院售票系統」查詢。