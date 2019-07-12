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田野調查1年多！「弄鐃」結合當代馬戲　兩廳院戶外帳篷劇場登場

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▲▼田野調查1年多！圓劇團《悲傷ㄟ曼波》以「弄鐃」結合當代馬戲，在兩廳院戶外帳篷劇場登場。（圖／圓劇團提供）
▲圓劇團《悲傷ㄟ曼波》以「弄鐃」結合當代馬戲，在兩廳院戶外帳篷劇場登場。（圖／圓劇團提供，下同）

生活中心／台北報導

「弄鐃」是一項民間喪葬儀式裡的雜技性表演，娛「靈」也娛「人」，調和轉化悲喜，但隨著時代變遷，這項古老的台灣喪葬文化已逐漸式微。圓劇團導演林正宗以翻土的概念，進行一年多的田野調查與創作發展，7月12至14日將在兩廳院的廣場推出戶外帳篷劇場《悲傷ㄟ曼波》，結合了漸被遺忘的「弄鐃」文化和當代馬戲等元素，邀請觀眾走進帳篷欣賞展覽、表演。

▲▼田野調查1年多！圓劇團《悲傷ㄟ曼波》以「弄鐃」結合當代馬戲，在兩廳院戶外帳篷劇場登場。（圖／圓劇團提供）

弄鐃通常在亡者三七之際，請「師公」進行耍鐃鈸、火球等特技，並時而搭配詼諧即興的唸白演出。就像是才藝多變的浪遊小丑，不單演繹著喪家與往生者告別的隆重儀式，也樂觀的調和轉化悲喜；但隨著時代變遷，這項古老的台灣喪葬文化已逐漸式微，弄鐃的火種全台灣目前僅有兩團尚有保存，其中的「桃園許家班振德壇」年輕一代仍有傳承。

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▲▼田野調查1年多！圓劇團《悲傷ㄟ曼波》以「弄鐃」結合當代馬戲，在兩廳院戶外帳篷劇場登場。（圖／圓劇團提供）

而圓劇團導演林正宗以翻土的概念，進行一年多的田野調查與創作發展，希望從民間的泥土裡，翻出漸被遺忘的「弄鐃」文化，呈現於當代劇場中。在創作的過程，導演與編舞黃懷德、馬戲動作設計張國韋一同探究身體與儀式關係，經由排練發展與轉化，將傳統的弄鐃與當代的雜技交錯並置，讓傳統雜技、弄鐃技藝的危險與忌諱的思維，經由轉化後給予不同的思考與想像。

除了劇場演員，也實際邀請弄鐃團體「桃園許家班振德壇」成員（許偉倫、許偉翔）加入演出，從弄鐃文化連結觀眾與表演者間的緊密關係，呼應著生命是人與人之間的深沉聯繫。

▲▼田野調查1年多！圓劇團《悲傷ㄟ曼波》以「弄鐃」結合當代馬戲，在兩廳院戶外帳篷劇場登場。（圖／圓劇團提供）

為了塑造氛圍，此次特別在兩廳院生活廣場上搭起帳篷，讓觀眾直接走進民間習俗常用的帳篷中，更邀請甫從巴黎佈展返台的「新興糊紙文化」，取材喪葬傳統中燒給亡靈的紙紮，以紙材、顏色、形狀的象徵語彙，搭配錄像創作者陳長志的實地創作，轉化弄鐃元素為舞台空間設計使用，從生命循環、牽掛與想望、輪轉過渡中，對應著悲喜中的曖昧狀態。

▲▼田野調查1年多！圓劇團《悲傷ㄟ曼波》以「弄鐃」結合當代馬戲，在兩廳院戶外帳篷劇場登場。（圖／圓劇團提供）

圓劇團2019戶外帳篷劇場《悲傷ㄟ曼波》以弄鐃物件象徵與儀式意義做提煉，7月12至14日邀請觀眾走進兩廳院生活廣場上的帳篷劇場，欣賞展覽、表演，調劑悲與喜，隨著擺渡、搖擺，輕盈曼波，用一種進與出的真實態度來看待生命的片刻與消逝。關於演出細節和售票請洽兩廳院

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關鍵字：弄鐃,圓劇團,兩廳院

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