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兩廳院與「雅婷逐字稿」合作　演前導聆座談化為即時字幕、藝術無障礙！

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▲▼ 兩廳院與「雅婷逐字稿」合作　演前導聆座談化為即時字幕、藝術無障礙！（圖／兩廳院提供）
▲兩廳院與「雅婷逐字稿」合作，將演前導聆、座談等化為即時字幕，讓藝術無障礙！（圖／兩廳院提供，下同）

生活中心／綜合報導

為了提升藝術平權、共融、無障礙服務，兩廳院正式與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）展開「雅婷逐字稿」合作計畫，第一階段嘗試運用於演前導聆，透過雅婷AI語音辨識系統，將講者敘述的精彩內容化為即時字幕，讓不同需求的觀眾，能藉由文字獲得完整的藝文體驗。未來則希望更廣泛運用於導覽、演後座談及推廣工作坊，透過科技提升場館的無障礙服務，實現平權精神。

▲▼ 兩廳院與「雅婷逐字稿」合作　演前導聆座談化為即時字幕、藝術無障礙！（圖／兩廳院提供）
▲兩廳院首次將人工智慧運用於場館無障礙服務。

「雅婷逐字稿」由台灣人工智慧實驗室研發，有別於其他語音辨識系統，這套軟體專為台灣使用者量身打造，不僅熟悉台灣民眾的網路新創語彙、在地語言習慣，連「台灣國語腔調」也能支援，2018年11月App版推出以來，被廣泛運用在訪談、會議紀錄等場合。兩廳院與Taiwan AI Labs從去年底開始進行未公開之網頁版內部測試，事先將節目內容、講座文稿等資料匯入雅婷軟體，實際評估經過資料學習的雅婷，語音轉換文字的準確度可達八成。

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兩廳院首次將人工智慧運用於場館無障礙服務，讓AI雅婷即時以文字呈現講座現場的對話討論。而兩廳院專屬的雅婷逐字稿，亦透過機器學習過程，逐步累積語料數量，提升語音辨識及逐字稿的準確度，未來除了應用在不同活動現場，也希望與其他藝文場館共享這套數位工具。

▲▼ 兩廳院與「雅婷逐字稿」合作　演前導聆座談化為即時字幕、藝術無障礙！（圖／兩廳院提供）
▲兩廳院專屬的雅婷逐字稿，亦透過機器學習過程，逐步累積語料數量，提升語音辨識及逐字稿的準確度。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「擁抱創新與數位科技是表演藝術的現在進行式，無論創作面或應用面，數位科技不僅能夠擴大藝術能量，也透過新技術的導入，優化場館軟硬體服務面，化解各種有形無形的障礙。」

Taiwan AI Labs創辦人杜奕瑾表示，「人工智慧是可以普及化、變成全民使用，如何以宏觀的文化視野，在科技中導入藝術的人文思維與社會關懷，是Taiwan AI Labs的目標。與兩廳院合作是讓人振奮的開端，相信科技與藝術之間還會激發更多火花。」

▲▼ 兩廳院與「雅婷逐字稿」合作　演前導聆座談化為即時字幕、藝術無障礙！（圖／兩廳院提供）
▲台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜弈瑾(左)、國家兩廳院藝術總監劉怡汝(右)。

近年來，兩廳院逐步完備各項無障礙硬體設施，並積極提升無障礙服務，在常態節目中規劃口述影像、即時聽打等服務，下半年更將導入國際行之有年的「輕鬆自在場」(Relaxed Performance)概念，針對演出內容及周圍環境進行微調，降低強烈的聲光、影像效果，讓任何對象，無論親子族群、感官敏感及學習障礙者，都能以放鬆、自在的心情參與表演藝術。同時，更藉由AI科技升級場館共融服務，透過雅婷逐字稿即時輸出字幕，讓講座不只是聽、還能讀得到，提供多元的藝文參與方式。

兩廳院也希望將場館經驗向外擴散，於7/11（三）與文化部共同主辦「藝術共融工作坊」，透過為期一天的專題分享與圓桌工作坊，將兩廳院投入各項無障礙服務的經驗，分享給各縣市藝文中心及團隊，透過場館、藝術家及觀眾的共同投入，逐步建立屬於表演藝術的平權體系。

■國家兩廳院藝術共融工作坊
【活動日期】7月11日（四）10:00-18:00
【活動場地】國家音樂廳（台北市中山南路21-1號）

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關鍵字：雅婷逐字稿,兩廳院,藝術平權

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