他ATM領錢…一看按鍵退色「密碼都有X嗎」　網驚呆見證：真的有

▲數字「6、3」都退色了！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

去（2018）年，有調查機構公布最爛密碼排行榜，由「123456」連5年奪冠！一名男網友發現ATM按鍵，數字「6」被摸到沒顏色了，好奇發問「每個人的銀行密碼，是不是都有6？」掀起網友猛烈回應。

這名男網友在臉書《爆廢公社二館》PO出一張圖片，日前，他到提款機正要輸入密碼時，發現一個有趣現象，按鍵「6」被領款民眾摸到退色，只剩下原本銀色表面，他發揮偵探精神，詢問大家「每個人的銀行密碼，是不是都有6？」

請繼續往下閱讀...

PO文一出，不少網友自己舉手承認，「剛好有耶」、「我的密碼全都6」、「我2個6...」、「我的是8個6，然後進去就被鎖卡」、「12345678...真的有6呢！」、「被發現惹」、「16885168咦！真的有6欸」、「有6個6」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲到底密碼有沒有6，網友回答了！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

其實仔細一看，數字「3」也一半退色了，其他網友回應「我跟我老公的都沒有6」、「沒有，應該是那個有6的人比較常去那邊領」、「也有可能有人密碼是66666666被那個人按壞的」、「3是不是也滿多的」、「看到這個按鍵真的好想擦乾淨」、「4個3」。

日前，調查機構SplashData也公布「2018最爛密碼」，大家快看看是否上榜，千萬要小心密碼太簡易，恐被駭客或詐騙集團盯上！

1.123456

2.password

3.123456789

4.12345678

5.12345

6.111111

7.1234567

8.sunshine

9.qwerty

10.iloveyou

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！