LINE熊大兔兔新主題試用3天　他低調曝「永久免費」密技：安卓限定！

▲LINE推出全新主題，目前開放所有使用者免費試用3日。（圖／記者黃君瀚攝）

記者黃君瀚／綜合報導

LINE官方今（18）日在主題小舖上架熊大兔兔全新主題，目前只要加入好友就能限時試用3天。不過有網友爆料，安卓（Android）手機有個特殊密技，只要更換主題後不再進行變更，時間到主題也不會消失，等於享有「永久試用」福利。

LINE主題小舖中今日新增一套「BROWN&FRIENDS（天天開心篇♪）」，內容圍繞人氣角色熊大和兔兔，主打輕鬆、可愛的按鈕風格，所有LINE使用者只要在7月25日9點59分之前加「LINE貼圖最前線」好友，即可免費試用3天。

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▲BROWN&FRIENDS（天天開心篇♪）主題畫面。（圖／記者黃君瀚攝）

不過有網友爆料，安卓版的LINE一直以來有個密技，只要試用後不再次更換主題，即使使用期限到了依然能用下去，等同「永久試用」。不少安卓使用者靠這招低調用了許久，「我上次的還可以用」、「安卓永久喔」、「還在卡娜赫拉，不敢換」、「目前還在探險活寶」、「我用安卓，只要不換就會一直是試用」、「繼續免費試用角落生物中」、「這個好可愛，但又捨不得換掉布丁狗。」

不過對廣大蘋果iOS使用者來說就沒這麼「幸運」了，試用期限一到想用就得依正常程序付費，「iOS時間到會消失」、「iOS準時換+1，還要自己再手動換回原本的。」