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命理師分析小英「五短之相」副手要找陳其邁　鄭弘儀表情變亮點

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

政治中心／綜合報導

2020大選民進黨、國民黨相繼確定由現任總統蔡英文對上高雄市長韓國瑜，17日播出的談話節目《新聞挖挖哇》請來命理師分析韓國瑜、蔡英文、柯文哲以及郭台銘，看誰擁有天子命。不過，當命理師廖美然談到蔡的面相時，主持人鄭弘儀的表情卻意外引起外界熱議。

命理師分析小英是五短之相，鄭弘儀表情掀熱議。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲廖美然認為蔡英文可以找陳其邁當副手。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇，下同）

對於外界關注藍綠陣營派出的「選手」到底誰才能獲勝，廖美然首先分析韓國瑜的面相，她提到，韓最大的優勢是頭頂的犀牛角，也就是所謂的頂骨朝天，這是很難得的，但缺點是法令紋不明顯，牙齒不齊口舌是非就多，如果找前立法院長王金平擔任副手，就能補足缺點。

廖美然接著說，現任總統蔡英文屬猴，在生肖裡面是相刑的，加上今年己亥年是一個變動之格，2020年1月11日是農曆豬年的12月17日，也就是選舉當天還是豬年，偏偏猴、豬相剋，如果維基百科上的生日是正確的，那麼蔡在今年來講就是有刑沖之格。

命理師分析小英是五短之相，鄭弘儀表情掀熱議。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲鄭弘儀的表情意外引起網友注意。

廖美然認為，蔡英文是五短之相，脖子短、身形短，其實也是一種帝王之相，而五短之相屬土，現在三元九運走在艮卦，艮位也是屬土位，所以蔡是走本位，假如要找副手，會建議找行政院副院長陳其邁，陳是五長形，剛好可以互補。至於呼聲也很高的蔡賴配，廖美然解釋，前行政院長賴清德的相貌很好，只是今年還不是他的年。

有趣的是，主持人鄭弘儀在聽命理師分析蔡英文的面相時，被鏡頭捕捉到表情有些微妙，意外在網路上掀起討論。但從命理角度來預測誰會當選，大部分的網友都覺得這些話還是參考就好。

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關鍵字：2020大選,蔡英文,韓國瑜,柯文哲,郭台銘

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