雲端最前線／韓國瑜不耐打？柯文哲：和蔡英文PK會很慘

新聞節目中心／綜合報導

2020總統大選藍綠已插旗備戰，台北市長柯文哲16日在媒體專訪時透露，高雄市長韓國瑜不耐打，若對上總統蔡英文則會很慘烈。至於是否會與郭台銘合作，柯文哲則說「支持他就好，但要選得贏，不要我支持你，你又選不贏，我就跟你一起倒楣」。柯文哲掌握的中間選票，最終流向何方，是否將成藍綠勝選關鍵？引發關注。《雲端最前線》18日邀請前立法委員沈富雄、前台北市議員楊實秋、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020局勢發展。

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者羅婉庭攝、記者季相儒攝）



針對韓國瑜近期延燒的爭議，卻絲毫未消減「韓流」的現象，柯文哲表示「韓流是證明台灣是極端政治的Demo」、「我們從極端氣候，變成極端政治。」而「韓流」的三個支撐點則為「深藍」、「家族、派系」、「Loser」，韓國瑜成為窮苦大眾的代言人，把窮苦大眾的帽子戴上去，所以金身金剛不壞。」

另外，國民黨中常會17日核備韓國瑜為總統選舉被提名人，並通過黨章中的三項條文修正案，包括刪除總統為當然黨主席條款與新增五席縣市長主席指定中常委，此舉被視為黨主席吳敦義保衛戰。《雲端最前線》18日邀請前立法委員沈富雄、前台北市議員楊實秋、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020局勢發展。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。