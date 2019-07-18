出訪發大財！蔡英文海外爭商機　貸款聖露西亞10億我企業承建醫院

▲蔡英文出席聖茱德醫院整建計畫工程動土典禮。（圖／隨行訪團提供）



記者陶本和／聖露西亞報導

總統蔡英文「自由民主之旅」於當地時間17日抵達聖露西亞，出席聖茱德醫院整建計畫工程動土典禮。該計畫為露國總理查士納（Allen M.Chastant）上任後，除了申請撥動1000萬美元外，也向我中國輸出入銀行申請商業貸款2000萬美元，共計3000萬美元（約10億新台幣），目前雙方正磋商貸款中，未來計畫工程也將由我國的海外工程公司來承建。

聖露西亞在2007年跟台灣恢復邦交關係，這幾年來，兩國推動多項重要的合作計畫。蔡英文表示，特別是在醫療方面，彰化基督教醫院跟聖茱德醫院結為姊妹醫院，雙方多年來不論是在醫療技術，或是醫療人員方面，都維持非常頻繁而且深刻的交流。

有關聖茱德醫院，蔡英文表示，在2009年曾經不幸遭遇火災，除了同感不捨，我們也非常希望全力支持醫院的改建來提升醫療的品質。她感謝查士納總理上任以後，全力促成聖茱德醫院的改建計畫，加上露國政府和我國政府雙方的通力合作，以及公私部門的共同協力，終於讓這個露國人民期待多年的夢想可以付諸實現。

在整建的經費上，據指出，露國政府曾經於2013年向我國內銀行貸款2千萬美元重建，業申請動撥一千萬美元，嗣因政黨輪替而擱置；而查士納總理於2016年6月上任後，誓言於任內完成整建及擴建，以兌現其對選民之承諾，因此除了向原承貸銀行申請動撥另1千萬美元餘額貸款，也向我銀行申請2000萬美元商業貸款。

據指出，目前雙方刻磋商貸款條件中，而未來本計畫工程，露方並指定由我海外工程公司承建。蔡英文也表示，本計畫不僅是露國政府重要施政計畫之一，更落實了聯合國永續發展目標有關確保健康及各年齡層福祉的目標，同時也符合政府積極協助國內企業爭取海外商機的政策，有助進一步深化雙方互恵互助關係，並鞏固台露兩國邦誼。