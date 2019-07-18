北約前秘書長籲歐盟支持台灣　蔡英文：希望國人珍惜民主自由

▲總統蔡英文訪問友邦聖露西亞。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／聖露西亞報導

北約（NATO）前秘書長、丹麥前首相拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在英國《衛報》撰文指出，台灣像一個閃耀著民主的存在，應該支持台灣。對此，正在聖露西亞訪問的總統蔡英文表示，非常感謝國際友人關心台灣，「相信會越來越多人關注台灣民主發展」，她也希望國人對台灣民主自由要珍惜。

拉斯穆森認為，隨著2016年民進黨籍的蔡英文總統上台，北京對台灣政府敵視情況加劇，解放軍多次在台灣領海、領空進行軍演，「台灣就像是民主典範，北京因此打壓台灣也不足為奇。」

拉斯穆森強調，「對他國民主價值的捍衛，就是對國內安全的捍衛。」歐洲許多國家已經把台灣排除在國際組織、活動之外，如果繼續保持沉默，歐盟秉持的民主外交政策，也都只是空談。

他認為，歐盟不應充耳不聞，「應該支持台灣，在全球互相依賴的狀況下，若無法在其他地區捍衛歐盟價值觀，那麼最後自己國內的民主也會被侵蝕。」

對此，正在友邦聖露西亞進行國是訪問的總統蔡英文受訪時表示，非常感謝國際友人關心台灣，關心台灣民主自由人權，也一再為我們發聲。

蔡英文表示，相信會越來越多人關注台灣民主發展，和台灣人選擇自己生活和未來的權力，「我們都非常感謝，也希望國人對台灣民主自由要珍惜，這是我們大家共同責任，把台灣自由民主世世代代傳下去。」