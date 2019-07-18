偷車賊遇便衣警跟車　飛車巷弄逃竄撞民宅外牆…被逮搜出毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市中和警分局警員在外辦案時，巧遇民眾報竊的贓車，一路尾隨並呼叫警網包抄，嫌犯後來發現被警察跟隨，在中和區巷弄駕車逃竄，最後一時緊張轉彎撞上民宅外牆，大批警力將車上3人壓制逮捕，在車上搜出安非他命及吸食器，訊後依竊盜、毒品罪送辦。

▲警方發現贓車一路尾隨，偷車賊緊張逃竄撞民宅外牆，車內搜出安非他命 。（圖／民眾提供）

林姓男子（約46歲）日前在中和區偷竊一部黑色自小客車，18日晚間9時許，載著宋姓（約40歲）、鍾姓男子（約20歲）行駛在中和、土城區交界道路，被在外辦案的中和警分局偵查隊警員發現，比對車牌與車外型不符，確認為贓車，在不被發現下一路尾隨，並呼叫警網支援。

▼3名犯嫌被警方壓制 。（圖／民眾提供）

就在林嫌開到中和區民享街巷弄內時，發現後方有警方跟蹤，擔心事跡敗露，一時緊張，右轉直接撞上民宅外牆，警方見機不可失上前將3人拉出車外壓制逮捕，還在車內搜出毒品安非他命及吸食器。

林嫌向警方辯稱車子跟朋友借的，不知道是贓車，也不知毒品是誰所有，但警方不予採信，訊後仍依竊盜、毒品罪嫌將3人移送新北地檢屬偵辦。

▼警方（後方休旅車）發現贓車一路尾隨。（圖／民眾提供）