謊稱打工未攜行李就出門！17歲電眼妹「摩鐵裸斃」　林燕祝：疑遭毒品控制

記者林悅／台南報導

台南市一名少女17歲少女７月11日到台中訪友，卻與5名男子在摩鐵內吸毒，少女疑似因混用毒品猝死，台南市議員林燕祝表示，她接受少女越配母親陳情，除要求台中警方給予「法扶」協助及向家屬說明案情與死因外，她懷疑少女遭人用毒品控制，已請台南市警方協助偵辦。

▲台南市議員林燕祝接受少女母親陳情，協請台南市警方協助調查。（圖／記者林悅翻攝）

林燕祝議員指出，少女的母親於7月15日透過關係向她陳情請求協助，當時少女母親說其女兒在台中「被殺死」，她嚇了一跳，馬上打電話給台中市警方承辦本案的偵查隊長，因少女母親是越配，單親撫養一男一女，少女是姐姐，她擔心越配中文理解力不是很好，台中警方要少女母親協助調查，可能會有溝通上的問題，她請警方協助提供「法扶」上的協助，並仔細向少女母親說明案情及少女死因，並要給少女母親報案文件，以利申請通聯紀錄。

▲17歲少女疑與5名男子在摩鐵內吸毒，卻猝死暴斃，裸身陳屍台中。（圖／翻攝自臉書）

林燕祝說，7月16日她約少女母親見面，進一步了解案情，少女母親向她表示，少女「很乖」，除14歲時有些叛逆外，現在都很乖，少女是最近幾個月才到PUB打工，上周向少女母親說要到嘉義PUB打工，未帶行李就出門，但就沒有回家。

林燕祝請少女母親讓她看少女的照片，她一看心中想少女長得很漂亮清純，怎麼會變成這樣，她懷疑少女遭人以毒品控制，但少女母親崩潰表示：「我女兒是不會吸毒，不可能嗑藥！」。

林燕祝認為該少女才17歲，應該是被人控制，她請少女母親調相關監視影片提交給她，她會請台南市警局協助調查，但截至目前，少女母親還沒有將「片子」交給她。但林燕祝強調，她已將少女母親陳情的相關資料，轉交給台南市警局長黃宗仁，請警方協助調查幕後是否有人用不法手段控制少女。