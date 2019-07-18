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台中道安影片很爆笑並遭質疑花20萬　中市府澄清：0元預算

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記者陳玉／台中報導

由中央交通部道安委員會發起的「路口慢看停」拍片活動，以全民健康操風格、洗腦旋律，宣導行人用路安全，並點名各縣市接力拍攝，而台中市由交通局長葉昭甫領導同仁「開跳」，未料市府員工上傳時誤將原始版本影片上傳，引起網友熱烈討論，更有人誤解拍片花費了20萬元；對此，市府澄清，這支影片「0元成本」，並無花費任何公務預算，這個美麗的誤會也算是另類宣傳交安觀念。

▲台中路口慢看停。（圖／翻攝自台中市交通局臉書）

▲台中市政府「路口慢看停」影片引起網友熱議。（圖／翻攝自台中市交通局臉書）

針對外傳該影片花費20萬元拍攝，台中市新聞局專委王玲惠說明，20萬是交通局的年度例行性預算，像是道安宣導、印製宣導品，而此次影片是臨時起意，為「0元成本」，腳本、拍攝都是由交通局同仁一手包辦，並無花費任何公務預算。

王玲惠表示，會拍攝該影片是由交通部發起的「路口慢看停」影片接力賽，就如同前幾年流行的冰桶挑戰一樣，被點名到的單位就要來拍攝影片來宣導道安，而新北市點名到台中市；影片中的歌曲跟動作都是統一版本，並邀集交通局長、道安委員、台中市吉祥物等人「開跳」，以kuso風格拍攝。

王玲惠指出，這支影片有2個版本，因交通局同仁不小心將第一版的原始版本上傳，後續已上傳正確版本，而原始版本也意外引起網友熱議，對於有鼓勵、批評等回應，意外達到宣傳道交觀念。

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關鍵字：台中市政府,道安影片,交通局

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