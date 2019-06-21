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有「政府機關奧斯卡獎」美譽　中市奪政府服務獎獲獎數全國第一

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▲▼台中市府4機關獲政府服務獎，獲獎數全國第一。（圖／台中市政府提供）

▲台中市消防局獲頒政府服務獎。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

有「政府機關奧斯卡獎」美名的行政院「政府服務獎」，得獎結果日前出爐，在全國177個機關單位角逐下，台中市政府警察局、消防局、地方稅務局、清水戶政事務所4單位獲獎，獲獎數全國第一，成績亮眼。

行政院國家發展委員會今年舉辦第二屆「政府服務獎」，全國共有177個機關單位報名，日前公布得獎名單。其中，台中市就囊括4獎項，包括台中市警察局、台中市消防局、台中市地方稅務局及清水戶政事務所，分別榮獲「專案規劃機關類」與「整體服務機關類」獎項，縣市中獲獎數最多。

中市研考會主委曾能汀表示，「政府服務獎」素有政府機關為民服務的「奧斯卡獎」美名，每年會對全國中央及地方政府機關單位為民服務績效進行考核，經過初審及決審2階段評比後，頒發30個得獎機關。

他說，台中市消防局之所以能獲獎，是因為全國首創「登山活動管理自治條例」，藉由GPS定位輔助系統、山區無線電通訊配置、空拍機、搜救犬、4G影像傳輸等科技，讓救援單位第一時間知悉登山民眾確切位置，提升山難救援效能。

▲▼台中市府4機關獲政府服務獎，獲獎數全國第一。（圖／台中市政府提供）

另外，地方稅務局推動「廠保平安服務GO」巡廻服務，建置「中稅AI可比」智能客服，並依新住民需求獨創注音符號版稅務申請書，以及為和平地區量身打造「稅務、監理、社福、民政、地政5 合1」服務平台。

而清水戶政事務所則為新住民提供多項服務措施，如友善商店、穆斯林祈禱室、生活適應輔導班、新設戶籍Ｅ把照及新(心)守護愛相隨Line群組等措施，深獲新住民認同，獲得評審青睞。

曾能汀表示，未來將持續透過健全輔導參獎機制，激發各機關思考創新服務策略，為民眾提供最貼心的服務。

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關鍵字：政府服務獎,奧斯卡,台中市政府

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