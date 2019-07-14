遊戲女傳「一起睡」超曖昧！正宮爆氣嗆：每個人老公都用，妳爽嗎...結局曝

▲林女不爽女網友與前夫搞曖昧，竟在網路上辱罵對方。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

地方中心／台中報導

台中一名林姓女子因懷疑一名女網友與前夫搞曖昧，竟在公開的網路遊戲頻道中傳送「每個人的老公都用妳爽嗎？」、「妳吃藥吃壞了嗎」等訊息，還公布女網友的大頭貼照片，氣得女網友報警提告。台中地方法院審理後，依散布文字誹謗罪，判林女拘役45日，全案確定。

根據判決書，32歲的林女與顧姓女網友都是某網路遊戲玩家。林女見到當時為男友的郭姓前夫收到顧女傳送「等你一起睡覺」訊息，懷疑2人有曖昧。2018年5月底竟接連在遊戲頻道中傳訊息「OOO（顧女角色名稱）～妳很喜歡找男人去大里的Motel是嗎」、「OOO妳吃藥吃壞了嗎」、「OOO遊戲每個人的老公都用妳爽嗎」、「哪個老公妳用的比較爽」。

除此之外，林女更在遊戲內張貼顧女的大頭貼照片，並留言「妳欠我一句道歉，還在那三炮兩炮～死小三～」、「人不要臉天下無敵」，顧女在底下反駁，林女仍不罷休，再出言侮辱，「對～只有吃藥吃到頭殼壞～身體要給男人用」。

顧女不甘受辱報警處理。台中地方法院一審認為林女犯行明確，但審酌她先前並沒有刑案前科紀錄，素行尚可，依犯散布文字誹謗罪，處拘役45日，得易科罰金。但顧女不服判決結果，決定上訴，二審認為一審已具體斟酌量刑，並未偏執一端，而有過重之處，將她的上訴駁回，全案確定。

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