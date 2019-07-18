曾作《涼宮春日》、《K-ON》！動畫公司「京阿尼」遭縱火　警證實多人亡

記者林瑩真／編譯

日本京都宇治市18日上午10時30分許發生一起火災，地點正是動畫製作公司「京都動畫」的工作室。雖然消防人員盡速趕到滅火，但仍有30人以上受傷、10人重傷，並有多人已經死亡；警方也懷疑這是一起縱火案。

綜合日媒報導，火勢延燒到11時許，整棟3層樓高的建築都向外噴出灰黑色煙霧，從窗戶中還能依稀看到火焰熊熊燃燒，甚至連牆壁都被燒成黑色。消防人員趕到後，先透過水管從地面澆灌滅火，再進入建築物內查看內部情況。

報導指出，在工作室附近工作的一名男子表示，當時10時許，突然聽見「碰」一聲的爆炸聲，往外一看，建築物的2樓、3樓開始冒火，大家紛紛從建築物中逃跑出來，煙霧開始竄升，他馬上就通報消防局。

警方事後調查，現場曾有人目睹一名男子在噴灑像汽油一樣的液體，不排除是惡意縱火案件，目前還在調查男子身分及詳細失火原因。而該起失火意外也造成30人以上受傷、10人重傷，多人死亡。

「京都動畫」在昭和56年創立（西元1981年），至今創作出《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《冰菓》、《中二病也想談戀愛！》、《Free！》等知名作品，更有「京阿尼」之暱稱。

最新消息，警方確定縱火的是一名41歲的男子，但男子也因為受傷被送往醫院，暫時無法接受警方問話。