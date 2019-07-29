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中市藍營議員嗆洪慈庸「割稻尾」　她回批：中央是我的職權

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▲▼賴朝國。（圖／台中市國民黨團提供）

▲中市藍營議員賴朝國批洪慈庸「割稻尾」，根本沒有協助爭取潭子國小遭場整建案經費。（圖／台中市國民黨團提供）

記者陳玉／台中報導

台中市國民黨議員賴朝國29日召開記者會，指出潭子國小操場整建案只有他一位民代爭取補助，直批時力立委洪慈庸「割稻尾」；對此，洪慈庸回覆，沒人說賴沒爭取，自己是該區唯一立委，在中央爭取經費預算天經地義，強調「建設不分黨派」，中央的錢已爭取到了，請議員要督促地方配合款到位，不然工程真的會無法進行。

賴朝國今拿出爭取經費的公文表示，潭子國小操場整件今年7月3日中央體育署核定補助款350萬元，中央出六成、市府出四成，從頭到尾只有他一位民代爭取補助，但洪慈庸卻在26日發新聞說是她爭取的，相當不滿。

賴朝國指出，此事為今年3月由該校黃姓家長會長拜託他爭取經費，因為跑道被榕樹破壞，影響學童安全。潭子國小校長洪宗瑜4月間以公文函請他的服務處及台中市教育局爭取，公文並沒有給洪。

▲洪慈庸。（圖／洪慈庸辦公室提供）

▲洪慈庸說，自己是該區唯一立委，在中央爭取經費預算天經地義，強調「建設不分黨派」。（圖／洪慈庸辦公室提供）

對此，洪慈庸回應，「地方是議員的職權，中央是我的職權，有衝突嗎？」洪指出，潭雅神后各校對運動設施、球場與操場的需求不一，時常接到校方反映跑道年久失修、校舍老舊、管線破損等問題，除市府改善工程，有部分迫切需求的學校會提報到中央，自己是該區唯一立委，當然是積極協助爭取中央補助經費。

「爭取建設不應分黨派！」洪慈庸強調，先前辦公室接到潭子國小校長洪宗瑜請託操場跑道整建需求，她在中央爭取經費本是職責，也成功爭取到補助，實在不解賴朝國怎會因為黨派不同，而限制其他中央民代不可以協助爭取？

洪慈庸表示，大雅國小風雨球場新建工程、神岡國小、潭子國小、后里國小跑道整建等工程共計1860萬元，經辦公室持續努力，中央補助經費60%已經核定，後續待市府編列配合款，就需要賴朝國盡到「職責」，確實監督市府，讓各校相關工程進入後續規劃、施工，否則聲稱自己幫忙「爭取」，都只是空談。

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關鍵字：台中,潭子國小,賴朝國,洪慈庸,割稻尾

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