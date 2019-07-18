登月漏網鏡頭曝光！太空人彎腰走路慘變「跳breaking」

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1969年7月20日，阿波羅11號（Apollo 11）載著3名太空人成功登陸月球，順利完成人類首次探索月球的壯舉。近日NASA為了慶祝登月50周年，特地準備了一系列紀念活動，同時也重新整理了當年登陸月球時，所記錄下的數段「漏網鏡頭」，只見太空人們在無重力的月球頻頻「摔倒又彈起」，就像在跳「breaking」一樣，畫面相當有趣。

根據《太陽報》報導，在NASA整理的「登月漏網鏡頭」中，可以看見2名太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）與艾德林（Buzz Aldrin）身處無重力的環境下，吃力地在月球表面行走著，試圖探測物質，不過走沒幾步路，就一個踉蹌跌倒，整個人直接撲倒在地。

▲太空人走幾步路就狼狽跌倒 。（圖／翻攝自NASA）

整個探索過程中，2人不論是單純向前走，還是彎腰察看腳底下的物質，都一直不停跌跌撞撞。狼狽仆街後，他們靠著雙手、膝蓋支撐，瞬間彈起身、或在地面滑移，看起來就像是再月球表面跳「breaking」般，逗趣又新奇的體驗，讓他們自己都忍不住笑出來，「哈哈哈」的笑聲也全被身上的對講機錄下來。

▲ 太空人跌倒後靠手支撐彈起，看起來就像在跳「breaking」一樣。（圖／翻攝自NASA）

雖然這些畫面看起來有趣，很可別以為它們只是單純的花絮片段，實際上，NASA科學家這些年來，就認真地分析著太空人跌倒的情況，以此來對月月球的無重力狀態做出更深層的了解。

另外，NASA上週也表示，其實阿波羅11號有部分的任務影片遺失了，不排除可能遭到刪除，「我們深入搜尋，但還是找不到。這些畫面直接在太空中拍攝，並且從月球傳送回來，可說是最原始的資料。」官方推測，以前的研究主管認為某些畫面不需要保存，所以才會把原檔刪除。