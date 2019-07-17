為什麼「登月第一人」是阿姆斯壯？　搭檔解釋了…真正原因曝光

▲阿波羅11號太空人阿姆斯壯、艾德林，分別成為第一位與第二位登上月球的人。（圖／台北天文館提供）



國際中心／綜合報導

人類登陸月球即將屆滿50周年，回顧1969年的阿波羅11號任務，其最著名的，莫過於登月先鋒阿姆斯壯留下的名言，「這是個人的一小步，卻是人類的一大步」。不過最令外界好奇的是，為什麼是由阿姆斯壯跨出這別具意義的一步，而非其搭檔艾德林？如今背後答案已經揭曉。

1969年7月16日，阿波羅11號從美國佛州甘迺迪太空中心發射升空，於30分鐘後進入地月轉移軌道，飛往月球。7月20日，阿波羅11號的登月艙從指令艙分離，於月球「寧靜海」成功登陸。阿波羅11號任務指令長阿姆斯壯（Neil Armstrong）邁開「人類的一大步」走下登月艙，在月球表面留下腳印。20分鐘後，其搭檔、登月艙駕駛艾德林也走下登月艙，成為第二位登陸月球的人。另外，第三位太空人柯林斯（Michael Collins）則全程留守在指令艙內。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，大眾普遍認為，阿姆斯壯之所以能成為「第一個登上月球」的人，主要原因是因為他在3名太空人中最資深，階級也較高。不過，其搭檔艾德林曾透露，其實在一般太空任務中，都會由較資淺的成員執行艙外任務，而經驗豐富的指令長通常會留守在艙內。

2014年的登月45周年時，艾德林在Reddit論壇發表文章表示，「在之前的所有任務中，如果有組員必須進入太空，永遠都是資淺的那個，不會是留在艙內指揮的指令長。」他說，在阿波羅11號任務中，NASA之所以打破此規則，主要是為了讓人類首次的月球漫步變得更具「象徵性」。

在阿波羅11號計畫中，NASA內部少部分人認為應該遵循傳統作法，讓較資淺的艾德林打頭陣，但其他許多人都認為，如果讓任務指令長親自完成此壯舉，將使任務更具代表性，因此最終由阿姆斯壯率先爬下登月艙梯子。艾德林在文中寫道「就象徵性意義而言，此決定絕對是正確的。」

不過，在NASA的紀實網站「Apollo Expeditions to the Moon」上則記載了完全不同的觀點。網站提到，NASA最初原本的確計畫要讓艾德林先登月，但由於登月艙的艙門卻設計在艾德林座位的相反方向，讓此計畫變得很難執行。

網站寫道，「如果艾德林要先登月，他必須背著裝備、笨拙地爬過另一位太空人的身體。在測試的時候，這樣的動作造成登月艙損壞。」

根據記載，已故的阿姆斯壯也曾澄清說，率先登陸月球並不是他個人的意思，也從來沒有人問過他「想不想當第一個踏上月球的人」，但他相信NASA的這項決定並非依據階級而定。