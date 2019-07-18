登月50年／華盛頓紀念碑變110m大火箭！重現阿波羅11號發射一刻

▲紀念登月50年，華盛頓紀念碑上投影火箭圖案。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

阿波羅11號在1969年7月16日升空，達成人類史上第一次的登月計畫，今年正好是50周年，美國華盛頓的地標紀念碑在16日晚間，為了紀念「登月50年」，將打在紀念碑上的燈換成投影火箭圖案，本周末還會有燈光秀等表演。

這個高110公尺的「土星5號」（Saturn V）將會投影在華盛頓紀念碑的其中一面牆上，16日晚間開始，每晚都會出現兩個小時，除此之外，19和20日兩天還會加上17分鐘的華麗燈光秀，重現當時阿波蘿11號發射的場景，並且以影像重現登月計畫的故事，來慶祝人類跨出歷史上的一大步。

另外，在紀念碑底部也設置了一個12公尺長的電子鐘，重現甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的倒數時鐘，當年全世界都緊盯著這個時鐘，等待阿波羅11號升空的那一刻。

這個活動是由美國國家航空太空博物館、美國內政部以及製片公司「59 Productions」合辦。

為紀念登月50周年，全美都有許多好玩活動，例如健身APP「Strava」發起「奔月挑戰」（Race to the Moon），從6月1日就已經開始，要求挑戰者50天內跑50英里來慶祝，NASA和國家航空太空博物館也會在華盛頓國家廣場（National Mall）舉辦3天的戶外慶祝活動，有手作攤位、樂團表演以及太空人和科學家的演講，讓全民都能共同參與。