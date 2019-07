登月50年／華盛頓紀念碑變110m大火箭！重現阿波羅11號發射一刻

▲紀念登月50年,華盛頓紀念碑上投影火箭圖案。(圖/路透社)

記者錢玉紘/綜合報導

阿波羅11號在1969年7月16日升空,達成人類史上第一次的登月計畫,今年正好是50周年,美國華盛頓的地標紀念碑在16日晚間,為了紀念「登月50年」,將打在紀念碑上的燈換成投影火箭圖案,本周末還會有燈光秀等表演。

這個高110公尺的「土星5號」(Saturn V)將會投影在華盛頓紀念碑的其中一面牆上,16日晚間開始,每晚都會出現兩個小時,除此之外,19和20日兩天還會加上17分鐘的華麗燈光秀,重現當時阿波蘿11號發射的場景,並且以影像重現登月計畫的故事,來慶祝人類跨出歷史上的一大步。

另外,在紀念碑底部也設置了一個12公尺長的電子鐘,重現甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)的倒數時鐘,當年全世界都緊盯著這個時鐘,等待阿波羅11號升空的那一刻。

這個活動是由美國國家航空太空博物館、美國內政部以及製片公司「59 Productions」合辦。

為紀念登月50周年,全美都有許多好玩活動,例如健身APP「Strava」發起「奔月挑戰」(Race to the Moon),從6月1日就已經開始,要求挑戰者50天內跑50英里來慶祝,NASA和國家航空太空博物館也會在華盛頓國家廣場(National Mall)舉辦3天的戶外慶祝活動,有手作攤位、樂團表演以及太空人和科學家的演講,讓全民都能共同參與。

