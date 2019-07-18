老婆急幫1歲兒換尿布！酒醉父氣哭：不理我　下秒從5樓跳下輕生

▲男子跟兒子吃醋，想藉由自殺來得到妻子關注。（圖／翻攝自《梨視頻》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江溫嶺市一名20多歲的李姓男子13日喝醉酒，回到家後看見1歲兒子正在哭泣，以及一旁的心急的妻子正準備幫換尿布。當時他感到自己被忽略，想上前與老婆說句話，沒想到卻被罵，下秒便情緒失控地從5樓窗戶跳下，藉此取得對方關注。

綜合陸媒報導，妻子陳女13日深夜打電話給警察稱，自己與喝醉的丈夫吵了一架，對方竟失控跳樓，現在又說要跳河，讓她感到相當緊張。據悉，陳女和李男倆人是青梅竹馬，從四川到浙江來打工，甚至還結婚生了孩子。

當時，1歲兒子全身都是屎尿，不斷哭泣，陳女則在一旁一邊幫換尿布，一邊哄孩子，心煩的她看見丈夫也在旁邊又吵又鬧，便罵了幾句，沒想到對方竟然吃醋，甚至還做出偏激舉動，試圖以死相逼。李男一氣之下，從5樓跳下，正好掉在3樓的陽台，隨後，他拖著傷痕累累的身體，又向妻子說要去跳河。

▲李男目前沒有生命危險。

事後，警方接到陳女通報，立刻到現場救援，經過1個多小時的尋找，終於在一工地水塘發現人影。這名打赤膊的男子躺在水裡，渾身酒氣，而且已經神智不清，隨後順利被警方救上岸。

據了解，李男與陳女結婚後，一直覺得對方的心都在兒子身上，便心生忌妒，甚至還常常吵架鬧離婚；如今，他卻因為喝醉酒，意識不清，差點釀成悲劇。目前，李男已被送醫治療，沒有生命危險。

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