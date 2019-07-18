緊抱「1條黃魚」衝進醫院…她慘叫：快救救我！　女護士瞄一眼腿狂抖　

▲她手裡抱著1條魚，緊急求醫。（圖／翻攝自《江蘇新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省徐州市一位王姓女子近日手裡緊抱著一個物體，急急忙忙狂衝進江蘇徐州仁慈醫院急診室，把醫生護士嚇了一大跳。護士趕忙湊過去看發生了什麼事，結果頓時嚇得腿直抖，竟看到女子手裡拿著一條活魚。女病人一邊直找醫生求助一邊慘叫連連，「快救救我！」

據《江蘇新聞》報導，原來，她手上竟然插著一條黃色的魚，「這魚刺扎手裡面了，哎呦！扎的超級深。」醫生馬上進行檢查，發現是一條黃顙魚，看到病人手指已經被刺的血淋淋，「魚鰭幾乎刺穿了王女士的小拇指。」

隨後，醫生通過手術為王女取出了刺進手指的魚鰭，並縫合了魚鰭刺斷的血管神經和肌腱。

▲魚鰭險刺穿手指。（圖／翻攝自《江蘇新聞》）

王女說，在家殺黃顙魚的時候，右手小拇指不小心被魚鰭刺穿，「因為魚鰭上有倒刺，無法自行取出，只好忍痛抱著魚跑到醫院求助。」

醫生說，她抱著魚來就診的做法是十分正確的，「像一般有階梯式的、鋸齒狀的銳器傷，禁止自行拔出的，不然會對組織和身體的一些結構造成二次損傷。」

醫生建議，「日常生活中接觸帶刺的魚類時，最好戴一副橡膠手套，防止魚刺傷手，就算手套被魚刺刺穿也能防感染。」

▼她手指受傷嚴重。（圖／翻攝自《江蘇新聞》）