　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

緊抱「1條黃魚」衝進醫院…她慘叫：快救救我！　女護士瞄一眼腿狂抖　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼她手裡抱著1條魚，緊急求醫。（圖／翻攝自《新華網》）

▲她手裡抱著1條魚，緊急求醫。（圖／翻攝自《江蘇新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省徐州市一位王姓女子近日手裡緊抱著一個物體，急急忙忙狂衝進江蘇徐州仁慈醫院急診室，把醫生護士嚇了一大跳。護士趕忙湊過去看發生了什麼事，結果頓時嚇得腿直抖，竟看到女子手裡拿著一條活魚。女病人一邊直找醫生求助一邊慘叫連連，「快救救我！」

據《江蘇新聞》報導，原來，她手上竟然插著一條黃色的魚，「這魚刺扎手裡面了，哎呦！扎的超級深。」醫生馬上進行檢查，發現是一條黃顙魚，看到病人手指已經被刺的血淋淋，「魚鰭幾乎刺穿了王女士的小拇指。」

隨後，醫生通過手術為王女取出了刺進手指的魚鰭，並縫合了魚鰭刺斷的血管神經和肌腱。

▲▼她手裡抱著1條魚，緊急求醫。（圖／翻攝自《新華網》）

▲魚鰭險刺穿手指。（圖／翻攝自《江蘇新聞》）

王女說，在家殺黃顙魚的時候，右手小拇指不小心被魚鰭刺穿，「因為魚鰭上有倒刺，無法自行取出，只好忍痛抱著魚跑到醫院求助。」

醫生說，她抱著魚來就診的做法是十分正確的，「像一般有階梯式的、鋸齒狀的銳器傷，禁止自行拔出的，不然會對組織和身體的一些結構造成二次損傷。」

醫生建議，「日常生活中接觸帶刺的魚類時，最好戴一副橡膠手套，防止魚刺傷手，就算手套被魚刺刺穿也能防感染。」

▼她手指受傷嚴重。（圖／翻攝自《江蘇新聞》）

▲▼她手裡抱著1條魚，緊急求醫。（圖／翻攝自《新華網》）

ET快訊
吳宗憲爆謝忻最新發文！斷開阿翔1個月再告白：屬於一輩子的紀念
丹娜絲海警最快20:30解除　低壓周五接力...氣象局示警「
LINE熊大兔兔新主題試用3天　他曝「永久免費」密技：安卓限

關鍵字：黃顙魚,魚鰭,,求醫,江蘇徐州仁慈醫院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

送飯目睹丈夫幫女同事撐傘　人妻暴雨中崩潰...手持水果刀抵胸口

中途退房被拒！女房客「人造水瀑布」房間全破壞：不覺得做錯

緊抱「1條黃魚」衝進醫院…她慘叫：快救救我！　女護士瞄一眼腿狂抖　

港公園發現「這個」驚呆清潔工　竟是「第1屆金馬影后」失蹤骨灰罈

1.5億存款離奇消失！　銀行詭異交易紀錄「沒有收款人」

車壓女子臂　公車司機「秒停車」喚乘客救援！網友直呼帥

MUJI、IKEA家具上「黑榜」　胡桃木椅被踢爆是膠合板...網怒：無良印品！

祖孫剛進大樓突然「天降3刀」！差1秒命中只因樓上情感糾紛

反貪腐、「緊日子」政策升級　中國砍公務員差旅伙食費

潘曉穎父親6月致函「提4大解決方案」　盼港府以「特別態度」處理個案！

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

送飯目睹丈夫幫女同事撐傘　人妻暴雨中崩潰...手持水果刀抵胸口

中途退房被拒！女房客「人造水瀑布」房間全破壞：不覺得做錯

緊抱「1條黃魚」衝進醫院…她慘叫：快救救我！　女護士瞄一眼腿狂抖　

港公園發現「這個」驚呆清潔工　竟是「第1屆金馬影后」失蹤骨灰罈

1.5億存款離奇消失！　銀行詭異交易紀錄「沒有收款人」

車壓女子臂　公車司機「秒停車」喚乘客救援！網友直呼帥

MUJI、IKEA家具上「黑榜」　胡桃木椅被踢爆是膠合板...網怒：無良印品！

祖孫剛進大樓突然「天降3刀」！差1秒命中只因樓上情感糾紛

反貪腐、「緊日子」政策升級　中國砍公務員差旅伙食費

潘曉穎父親6月致函「提4大解決方案」　盼港府以「特別態度」處理個案！

陳吉仲強推「農業保險」保證穩定收入　向農民喊話：別怕看天吃飯

幫媽咪拿玉米！標貴秒從一堆玩具中咬出　網驚：神犬耶

周杰倫公開「另一個女友」身份　秒變疊字娃娃音...坦言：很難不要

毛弟、張語噥罕見同台「3句話宣示主權」！　愷樂驚呆：要認愛了嗎？

斷訊風波延燒　ELEVEN SPORTS自清強調永續服務精神

一年賺逾200萬　「炒鞋」成為陸青年致富聖經

送飯目睹丈夫幫女同事撐傘　人妻暴雨中崩潰...手持水果刀抵胸口

【廣編】社群新神器！台灣大互動式「影音打氣卡」MV登場

看守所澡堂滑倒！閨密門崔順實「額頭縫28針」　獄中掛心朴槿惠健康

疑天雨路滑！台8線大貨車失控撞山壁　目擊者報案：車上有人飛出來

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

大陸熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警..

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰..

戀上21歲嫩妹「生3子」　人夫..

新婚2月！人妻被丈夫「下毒謀殺..

影／他端「火鍋」怒潑妻子同學...

月收入300K！他追25歲女卻..

她抱1條黃魚狂衝醫院　護士嚇傻

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停..

垃圾魚在大陸氾濫　食人魚也放棄

超高蔬菜引論戰　真實身份網震驚

「20÷2X=5，X=？」家長..

陸首公鐵兩用跨海大橋平潭段全部..

翻男友手機見「男男激情圖」　她..

9歲失聯女童最後與父通話：我回..

更多熱門

相關新聞

博美見媽做美甲　下秒伸手放桌上

「人家也想要妝乎水水去約會啦！」南韓有隻超可愛的博美犬「Kkhancho（칸쵸）」非常黏人，這天馬麻在桌邊替自己做美甲，牠一臉天真地站在一旁好奇地看著，直到牠發現媽媽手指變得越來越漂亮之後，默默地伸出了自己的小手手放在桌上，彷彿說著，「我也要變美美，幫我做！」

一伸手小雞狂啄黑點　飼主痣紅掉

沒摸媽不舒服！包子喵肉掌搭手手

汪被碰手氣炸　耍凶狠卻成反差萌

萌柴光速動手「拜託」求肉網笑噴

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 花木蘭 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

如花爆消失演藝圈內幕！揭曾遭湯尼陳陷害

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面