在地人「撿到台南地圖」驚呆！吃貨手繪美食線狀圖　千人秒存：照這張去玩

▲原PO撿到一張手繪圖。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

台南號稱「美食之都」，路邊小吃便宜又美味，是吃貨們一生必去朝聖的地方。一名台南網友日前撿到一張紙，拿起來一看，居然是一張「台南旅遊景點手繪圖」，仔細一看，讓台南人的他也直讚「畫得很詳細哦！」看到照片後，其他人也驚呼，「這圖的作者真是太優秀了」、「剛好要去台南玩，這張可以用到。」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出失物招領文，說他撿到一張觀光客留下來的「台南旅遊景點手繪圖」，接下來忍不住讚嘆，「風太大被吹走了？畫得很詳細哦！」仔細看看照片，作者將整個台南市區都畫成線狀圖，並將重點地方用粉紅色的螢光筆註記。

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▲這張「台南旅遊景點手繪圖」也太精美了吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

手繪圖一旁還寫有「永樂市場」、「花園夜市」、「保安路」的重點美食，像是永樂市場就要去吃金德春捲、富盛號碗糕；保安路則有阿明豬心、醇涎坊意麵。景點部分則注重在「安平」，包括安平古堡、樹屋、夕遊出張所等等。

整張地圖明確清晰，字跡整齊娟秀，讓看到的網友紛紛讚嘆，「決定照這張再去玩一次」、「自己台南人，都不知道有那麼多美食」、「照這路線吃下去肚子會爆吧！哈哈哈」、「這個一定是地理學霸」、「糟了～突然覺得自己不是台南長大的」、「不說我還以為是某宮廟的遶境路線……原來是五臟廟」、「台南人表示：這張趕快燒掉啊！」

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