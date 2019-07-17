2019國家卓越建設獎　台南市工務局抱回6座獎盃

▲大台南會展中心獲得最佳規劃設計類特別獎，工務局長蘇金安北上接受頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2019國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得6項獎座，其中大台南會展中心以永續發展連結未來為發想，設計綠能科技，打造城市品牌與價值，創造環保友善環境，展現綠色智慧展覽館特色，獲得最佳規劃設計類特別獎，台南市工務局長蘇金安7月17日北上接受頒獎表揚。

台南市工務局贏得6項獎座，除大台南會展中心，還有仁德區南160線4K+010~7K+000 道路改善工程、台南市新營區復興路道路植栽空間綠化暨道路改善工程、台南市南區公82公園新闢工程等3項工程，獲得最佳施工品質類金質獎，及柳營區南外環（雙營橋至柳營路一段）路面改善工程、新興路（中華西路至西門路）及夏林路（新興路至健康路）路面改善工程等二項，拿到最佳施工品質類優質獎。

其中南區公82公園即大恩特色公園，是一個典型改髒亂變美麗、化腐朽為神奇的新闢鄰里公園，也是全台南市第一個特色公園，建構一個配合鄰近機場相關特色，以飛機進化史設計遊具及乾式多功能滯洪池，讓民眾不僅能遊玩、觀賞，且兼具教育功能之公園。另外４項獲獎均為道路與路面改善工程，也見證了台南市在提升道路品質與景觀維護方面，獲得社會的肯定。