「口袋露出1截白色」　官員約防災維護業者超商收賄全都錄

▲台北市政府工務局衛生下水道工程處。（圖／翻攝Google map）

記者劉昌松／台北報導

台北市工務局傅姓技工，涉嫌在2018年到便利超商收受業者行賄4萬元，檢察官指揮廉政官監聽發現後，向超商調閱監視器，果然找到傅男褲子口袋「露出1截白色信封」的關鍵畫面；而業者涉在取得相關場站暨災防設備操作維護標案後，浮報班表人力，詐領約400萬元工時，台北地檢署16日依貪污等罪起訴傅男、吳姓業者和楊姓員工等3人。

廉政署接獲通報，有抽水站等防災設施的場站與災難設備維護業者，涉嫌為了取得標案行賄官員，監聽發現，北市工務局衛生下水道工程處傅姓技工，涉嫌在2019年初，與吳姓業者相約在台北市延平北路上1間7-11便利超商交付賄款。

檢廉立即向超商調閱監視器，果然發現業者和傅男在店內用餐區見面，但疑似不敢直接接觸，由業者先把錢塞進白色信封，再以公事包當掩護，慢慢堆給傅男，傅男拿了信封就塞進褲子後面口袋，起身離開時，還被拍下口袋露出1截信封的關鍵畫面。

此外，傅男的帳戶也被查出，分別在不同時間，有數十萬不明資金進出紀錄。不過傅男僅坦承在超商內收賄4萬元，其他的帳戶資金是女友存入，女友也到案證稱，那些是她的工作獎金，暫存傅男帳戶後，隔天就會領走，檢察官因此僅認定傅男涉嫌收賄4萬元。

檢廉進一步追查，吳姓業者取得預算金額逾1000萬元的2018年場站與災難設備維護標案後，原應按時派遣人力，到景美、松山等抽水站、量水站進行維護、確保防災，卻涉嫌以重複人頭、工時灌水的方式，向市府浮報了400多萬元的班表工資，吳和楊姓員工另外涉嫌偽造文書、詐欺等罪。

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