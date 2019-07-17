友你真好！　台南市消防之友會成立打火弟兄的最佳後盾

▲「台南市消防之友會立案授證慶祝大會」，並由黃偉哲市長頒發消防之友會立案證書及理事長許叙超等人當選證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於7月17日晚上6時，在桂田酒店舉行「台南市消防之友會立案授證慶祝大會」，並由黃偉哲市長頒發消防之友會立案證書及理事長許叙超、副理事長魏千芸、副理事長朱凱丞、常務監事沈尚宜及各理、監事當選證書。

全台成立消防之友會的縣市有台北市、新北市、新竹縣及苗栗縣，而台南市歷經年餘努力，終於成立「台南市消防之友會」，成立台南市消防之友會主要任務為「充實消防搶救器材、促進消防與民眾合作」等，2019年5月11日台南市發生重大火警，消友會成員立即出動自家機具協助處理殘火，並自掏腰包增購後勤補給。因應夏季戲水旺季，為強化消防員救援能力與防範溺水事故，亦增購望遠鏡及高音哨等救災器材供救災勤務用。

為激勵績優消防員及保障同仁權益，消友會頒贈獎勵金2萬元，以表揚台南市消防局榮獲全國101登高賽公務組第1名，且對於投保全國消防機關「自費型員工團體意外保險」之正式納編人員給予補助。

台南市消防局李明峯表示，消防員永遠都站在第一線，不畏辛苦保障民眾安全，而今消防之友會成立後，將做為消防弟兄的堅強後盾，給予協助並凝聚力量，期望能提升消防同仁工作士氣。