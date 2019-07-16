台南市登革熱　本土及境外移入病例各新增1例

▲台南市分別各新增一例登革熱境外移入病例及本土病例，請民眾立即「巡、倒、清、刷」，徹底揪出隱性孳生源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市分別於7月15日下午及7月16日清晨各新增一例登革熱境外移入病例及本土病例，本土病例病毒分型為第二型，境外移入病例病毒分型為第四型，截至目前台南市確診登革熱本土病例數10例，境外移入病例數23例。

台南市衛生局指出，第10例本土病例為54歲男性，居住地於新化區知義里，本身患有心臟病及憂鬱症等病史，個案於7月14日出現發燒、頭暈症狀並未就醫，7月15日至檢驗所抽血檢驗腎臟功能，經檢驗所人員建議加驗登革熱快篩，快篩結果陽性因而轉介至診所進行通報，目前個案住院治療中。

另第23例境外移入病例為34歲男性，居住地於西港區竹林里，於6月22日至7月14日至印尼探親，7月12日起陸續出現發燒、頭痛、骨頭痛、無力及腹瀉等症狀。個案7月14日自高雄小港機場入境時因發燒篩檢登革熱NS1為陰性，7月15日經疾管署檢驗結果確診為陽性，衛生所人員立即聯繫個案至醫院住院治療。上述兩例個案16日先針對居住地及活動地進行孳生源清，除等防治措施，7月17日將進行戶內戶外化學防治。

台南市登革熱防治中心，請民眾要注意防治登革熱的重點就是清除孳生源，尤其社區的民眾要發揮守望相助的精神，若社區中有年紀大、視力較弱的長者或行動不便的鄰居，請多一點關懷，敦親睦鄰協助一起清除積水容器，市民中心要努力的巡視社區戶內、戶外一同清除積水容器，自己家園自己清，為自己環境負責，以徹底杜絕孳生源。

▲只要一滴水、孑孓就能樂快活。

另外旗幟底座也可能是容易疏忽的孳生源，回收的鋁罐雖然倒扣，但只要有一些雨水就能讓蚊子孵化孑孓，人人都要成為”滅孑大師”，避免病媒蚊孳生，為了保障家人及社區健康，請民眾立即「巡、倒、清、刷」，孳清、孳清再孳清，徹底揪出隱性孳生源。