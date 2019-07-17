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台南市本土登革熱維持10例　個案曾到東區崇德里活動

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▲台南市目前本土登革熱病例維持10例，防疫人員加強孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市目前本土登革熱病例維持10例，防疫人員加強孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市本土登革熱病例至7月17日有10例，境外移入登革熱病例有23例，個案10在7月8、9、10日曾至東區崇德里活動，該活動區域在9日曾進行戶內外化學防治，防疫團隊持續監控疫情加強防治，民眾請清除孳生源，不要有積水容器，致蟲卵有孵化成孑子的環境。

▲台南市目前本土登革熱病例維持10例，防疫人員加強孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近日第5號颱風「丹娜絲」可能襲台夾帶豪大雨，會造成低窪及相關容器積水情形。容易被疏忽的積水處，特別是移動式帆布帳棚停車位上的積水、防潑水的帆布蓋，自製晾衣底座等，全民一定要在颱風前、後，巡檢自己家園週邊環境的積水容器(處)，加以改善或排除。民眾應每週檢查天溝、屋後溝，若有植物生長代表可能堵塞造成積水，產生隱性孳生源。

▲台南市目前本土登革熱病例維持10例，防疫人員加強孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市登革熱防治中心呼籲，為了保障家人及社區健康，請市民立即「腳到、眼到、手到」清理家園，全民動起來，一起防治登革熱。如果遇到結構異常無法清除的積水，也可透過里長向本登革熱防治中心請求協助申請投藥。

登革熱防治中心籲請民眾整理家園，要落實「巡、倒、清、刷」，孳清丶孳清再孳清，除清除積水容器（處）外，請勿隨意丟棄飲料杯等積水容器。為徹底揪出隱性孳生源，請民眾特別留意病媒蚊及孒孓隱藏處如屋頂天溝、屋後溝、市場、活動中心、民宅、護理之家、學校、花店、未完工工地及寺廟等，尤其是地下室、還有空屋空地等，因為積水形成孳生病媒蚊的溫床。

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關鍵字：台南市,本土登革熱,東區,崇德里

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