到醫院不怕迷路　台大醫院雲林分院智慧醫療室內導航上線

▲透過智慧型手機藍芽定位,患者可以輕鬆找到診間 。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

臺大醫院雲林分院新舊大樓各棟獨立，為引導就診民眾或病患家屬快速到達就醫地點，院方與中研院、雲林科技大學技術合作，建置智慧醫療室內導航系統。16日在舊醫療大樓一樓藝文中心舉行發表會，中央研究院資訊所張韻詩客座講座教授、雲林科技大學資訊工程系朱宗賢教授等人一同發表成果。現場民眾下載室內導航APP，體驗就醫的便利性。

臺大醫院雲林分院林昭維副院長表示，院區有舊醫療大樓、新醫療大樓、急診大樓、復健大樓、精神衛生大樓共五棟大樓，隨著各時期需要興建，各棟獨立。醫院就醫指引，提供清晰指標，有熱心志工指引服務。在資訊時代，臺大醫院雲林分院與時俱進，運用科技建置智慧醫療室內導航系統，提供創新服務，讓就醫民眾可以不求人即可準確到達就醫地點。目前建置智慧醫療室內導航系統先以門診就醫相關為主，包括新醫療大樓一樓門診區、批價掛號櫃檯、地下一樓之X光攝影室、藥局領藥處以及舊醫療大樓一、二樓的抽血站、檢查室、住院中心等地方。

雲林科技大學資訊工程系朱宗賢教授表示，利用安裝於天花板上之定位器，發送藍芽定位訊號，使用者之智慧型手機於接收定位訊號後，進行室內導引，定位精準度為3至5公尺，本系統採用航點導航模式，當使用者抵達廊道交叉口或大廳之前，導引APP會適時提供方向指引，包括直走、左轉、右轉等，直至使用者抵達目的地，同時，本系統之定位器採用指向性天線，導引之正確性不受看診尖峰，人潮眾多之影響。