豪華農舍疑雲！李佳芬為解套...擬「自行改善」：若有違建就拆

▲李佳芬名下的「豪華農舍」陷入違建風波。（資料圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／雲林報導

國民黨總統初選電話民調15日出爐，高雄市長韓國瑜拔得頭籌，成為2020準總統參選人！日前他的夫人李佳芬名下的「豪華農舍」被踢爆涉及違建，李佳芬也火速僱工拆除部分建築物滅火。古坑鄉長沈勝騰表示，協調過程中，屋主希望自行找建築師改善情況，若丈量出有違建就主動拆除。

高雄市長國瑜和李佳芬名下共有5筆土地和2筆建物，其中在雲林古坑鄉田心段的農地上蓋有「豪華農舍」，被爆出違建疑雲後，李佳芬為了避免外界疑慮，先是火速請人拆除主建物外的「車庫」、「運動館」等，隨後發出4點聲明回應，但過沒多久又被雲林農業處發現農舍有農地沒有農作、主建築物也確實有增建，被限期一個月內改善，李佳芬15日再將農舍主建物前的圍牆及大門夷為平地。

▲▼李佳芬日前僱工火速拆除違建。（圖／記者傅誠攝，下同）

至於發給使用執照的古坑鄉公所原定16日下午進行違章查報程序的丈量農舍主建物，卻遲遲沒有進行測量，鄉長沈勝騰表示，目前尚未行文屋主，因此無法進入建築內進行丈量，必須補行文才能進行測量。

沈勝騰表示，在與業主協調的過程中，對方表示希望古坑鄉公所能給一點時間，他們將委請建築師丈量建築物改善情況，如果有違建就自行拆除，再向古坑鄉公所報備，以免浪費國家資源。沈勝騰強調，一切將依法辦理，不分政黨顏色，絕對不會袒護。

▲古坑鄉鄉長沈勝騰。（圖／記者傅誠攝）

▲雲林縣農業處日前指出，農舍有農地沒有農作、主建築也確實有增建，限李佳芬1個月內改善。（圖／翻攝Google Map）

【更多新聞】

影／藍總統初選民調揭曉！韓粉高喊：韓國瑜凍蒜...民眾怒吼「愧對高雄」爆插曲



李佳芬淚喊：我不是鋼鐵人...她狠諷「政治暑假檔」上映：該哭的是高雄市民



韓國瑜農舍案 雲林農業處：「無作物、主建物違建」限1個月內改善