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遠雄大巨蛋外牆工項解禁　柯市府「減量方案」確定夭折

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▲▼大巨蛋外觀。（圖／記者張榮恩攝）

▲大巨蛋外觀。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導

遠雄集團興建的台北市大巨蛋，在台北市長柯文哲上任在2015年5月勒令停工，目前遠雄僅能針對大巨蛋14項有關公安部分的安全維護工項施作，今年4月最高行政法院判台北市府勝訴確定。不過，遠雄今年5月要求市府新增開放施作一、二樓之帷幕外牆施作，三大公會認定有公安疑慮應施作，北市府也表示「尊重」。

北市府2016年提出「減量方案」，建議大巨蛋主體一、二樓改為半開放空間，並釋放4棟建物一樓作為容留空間，以利民眾疏散逃生。前都發局長林洲民受訪直言，當年市政會議通過「減量方案」，很清楚13萬容留人數太大，最多只能到9萬，但有必要再釋出一樓的商業空間，作為緩衝地帶，「萬萬不應該在都審未定，防災避難電腦模擬尚未審查的過程中，如此決定」。

林洲民質疑，柯市府怎麼「那麼急？」如果同意施帷幕外牆，代表完全不在乎防災電腦閉難結果，證明現在防災電腦避難一定通過。他強調「這不是帷幕外牆的問題，這是公共安全的問題」，呼籲市府要給一個交代。被問到是否意味著都審受到干預？林洲民回說，「沒有干預，他根本不理呀！」

對此，遠雄發言人楊舜欽回應，帷幕牆從一樓到五樓是一體的，以判決來看，符合安全的工項不應該在停工範圍裡面，因此主張一二樓也是安全的範圍裡面，不宜排除，因此用這次的判決作為理由來跟市府申請，「1、2樓帷幕外牆本就是公安工項，更也不是談判籌碼」。

至於減量方案，楊舜欽表示，「本來就沒有砍量體的打算，不再我們考量範圍之內」，大巨蛋結構體已完成，本來的容積跟建蔽率已符合法規。

北市都發局也證實，遠雄公司今年5月有來函表示，依建築法63條及最高行政法院判決意旨，各棟外牆二樓以下屬仍安全維護工程，請求同意施作。都發局表示，已於7月9日各大技師公會審議，一致認為，大巨蛋棟屋頂已完成，外牆如果不盡快完成，恐因強風灌入，產生風力上揚效果導致損壞，但本案屬府級列管重大案件，是否同意仍待市長室簽准。

不過都發局的說法卻與府方不同調，北市副發言人柯昱安回應，因涉及公安問題，都發局已邀請技師公會研商，認定因有公安疑慮必須進行外牆帷幕等項目施作，也認為不需送到市長室，都發局可自行決定，沒有收到都發局通知，北市府原則上尊重公會的專業判斷，亦即同意施作。

此案也引發案外案，都發局長黃景茂坦言，都審會目前是以審議容留避難人數電腦模擬，現階段沒有做關於大巨蛋減少商業空間量體部分的進一步規劃，等於林洲民時代的「減量方案」已夭折。至於遠雄申請1、2樓帷幕外牆部分，黃景茂表示，重大議題還是會向市長報告。

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