大巨蛋疑雲不斷　王鴻薇批柯文哲：像登革熱疫情每年爆發一次

▲李文宗、柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

政治中心／綜合報導

大巨蛋爭議不斷，台北市議員簡舒培日前公布7段錄音檔，質疑市府前顧問李文宗邀集各局處首長內部開會「喬蛋」，台北市長柯文哲24日也親自前往市議會進行專案報告，但國民黨市議員王鴻薇仍不滿密室喬蛋的疑雲不斷發生，批評此案像登革熱疫情一樣每年爆發；市議員游淑慧則質疑前顧問李文宗未承柯之命「擅權」開會，應追究行政責任。

王鴻薇24日質詢柯文哲時提到，去年開始大巨蛋的焦點集中在市府團隊、柯文哲親信，是否與遠雄密室喬蛋，從去年的焦點放在蔡壁如與趙藤雄會面幾次，到現在前顧問李文宗到底受誰的指示、是否對遠雄放水，「柯市長有無密室喬蛋，難道和登革熱疫情一樣，每年都要爆發一次嗎？」

王鴻薇接著質問李文宗，對於有沒有受到市長指示召集11月29日的會議，李文宗否認，但王鴻薇仍接著問，「所以你是自行覺得你可以做這件事嗎？」李文宗回答「沒有」，王又問「遠雄來找你有沒有跟市長報告？」李文宗答「大部分都沒有」，並說「這是很久前的事情，不會每一次都報告」，柯文哲則在一旁緩頰，「李文宗是代表我去了解。」

王鴻薇痛批，當時負責大巨蛋的窗口是前副市長陳景峻，但李文宗沒有去找陳景峻，事後媒體問，陳景峻說不知情，而負責工程的前副市長林欽榮也不知情。喬蛋疑雲爆發後，林洲民更是「實質協商」，討論到為何不可以這樣、為什麼這不能改，針對李文宗「擅權」，市府必須追究行政責任。