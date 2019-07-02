大巨蛋遭爆違法施工！三大公會現勘認定「確有其必要」

▲大巨蛋地下五層儲冰槽配合防洪排水工程遷移，經相關專業公會現場勘查確有其必要 。（圖／建管處提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導



遠雄因大巨蛋未按圖施工，遭到勒令停工，僅能針對14項防災維護工項進行局部復工，不過，大巨蛋工程遭爆已經在安裝空調系統，疑似違法施作14項安全維護工項以外工程。北市建管處1日發現確有儲冰槽，2日會同三大相關技師公會現場會勘，認定儲冰槽原放置位置在排水系統施工時有遷移之必要，尚屬合理。

對於大巨蛋疑似違法施工，台北市長柯文哲2日早上受訪表示，專業問題專業解決，建管處長會去看，沒有辦法保證每個人都怎樣，強調他自己的態度是不會包庇任何人，有人檢舉就去看。



建管處1日現場勘查，發現巨蛋棟地下五層有儲冰槽，不過遠雄解釋，該儲冰槽於停工前104年2月2日訂製，104年9月3日進場後暫置於地下5層，因14項安全維護工項之防洪排水系統工程施作需要，須將原占據排水系統工程位置之儲冰槽遷移，考量工序問題必須將相關管線先行設置定位，惟現場之管線僅暫時固定，為確認遠雄說法，建管處決定2日邀集三大工會現場會勘。

建管處2日邀集台北市土木技師公會、臺北市建築師公會、臺北市冷凍空調技師公會、臺灣省結構技師公會代表現場會勘，研判儲冰槽原放置位置在排水系統施工時有遷移之必要，考量儲冰槽體積過大，將儲冰槽遷移至原設計位置，以避免影響緊急救災之動線維護工地安全，尚屬合理。



建管處強調，大巨蛋總樓地板面積達49萬餘平方公尺，受限人力每日僅能以抽查方式巡查，而全區地下室構造本屬14項安全維護工項之一，後續將針對地下室列入重點巡查。