　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋遭爆違法施工！三大公會現勘認定「確有其必要」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 大巨蛋地下五層儲冰槽配合防洪排水工程遷移，經相關專業公會現場勘查確有其必要 。（圖／建管處提供）

▲大巨蛋地下五層儲冰槽配合防洪排水工程遷移，經相關專業公會現場勘查確有其必要 。（圖／建管處提供，下同）

  記者楊亞璇／台北報導  

遠雄因大巨蛋未按圖施工，遭到勒令停工，僅能針對14項防災維護工項進行局部復工，不過，大巨蛋工程遭爆已經在安裝空調系統，疑似違法施作14項安全維護工項以外工程。北市建管處1日發現確有儲冰槽，2日會同三大相關技師公會現場會勘，認定儲冰槽原放置位置在排水系統施工時有遷移之必要，尚屬合理。

對於大巨蛋疑似違法施工，台北市長柯文哲2日早上受訪表示，專業問題專業解決，建管處長會去看，沒有辦法保證每個人都怎樣，強調他自己的態度是不會包庇任何人，有人檢舉就去看。

建管處1日現場勘查，發現巨蛋棟地下五層有儲冰槽，不過遠雄解釋，該儲冰槽於停工前104年2月2日訂製，104年9月3日進場後暫置於地下5層，因14項安全維護工項之防洪排水系統工程施作需要，須將原占據排水系統工程位置之儲冰槽遷移，考量工序問題必須將相關管線先行設置定位，惟現場之管線僅暫時固定，為確認遠雄說法，建管處決定2日邀集三大工會現場會勘。

▲▼ 大巨蛋地下五層儲冰槽配合防洪排水工程遷移，經相關專業公會現場勘查確有其必要 。（圖／建管處提供）

建管處2日邀集台北市土木技師公會、臺北市建築師公會、臺北市冷凍空調技師公會、臺灣省結構技師公會代表現場會勘，研判儲冰槽原放置位置在排水系統施工時有遷移之必要，考量儲冰槽體積過大，將儲冰槽遷移至原設計位置，以避免影響緊急救災之動線維護工地安全，尚屬合理。

建管處強調，大巨蛋總樓地板面積達49萬餘平方公尺，受限人力每日僅能以抽查方式巡查，而全區地下室構造本屬14項安全維護工項之一，後續將針對地下室列入重點巡查。

ET快訊
雨彈狂炸！台鐵桃園-鶯歌間「水淹軌面」　雙線暫不通
國小生數學「123456789x72」她秒投降　網曝解答

關鍵字：大巨蛋,柯文哲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大巨蛋疑違法施工　柯文哲：不包庇！有人檢舉就去看

號召韓粉帶國旗6日到「高雄觀光日」　還有機會捕獲野生韓國瑜

影／說好的發大財呢？　高雄鐵板燒掛勸世布條「還好撐了一年」

最常出席院會「燈會補助沒半毛」　盧秀燕：蘇院長別口惠實不至

大巨蛋遭爆違法施工！三大公會現勘認定「確有其必要」

不離開台灣！黃智賢：因為台灣是中國的土地　掀兩派網友論戰

馮翊綱昔挺韓…今請嗆韓模範生看戲　網感動：終於發現挺錯人

鐵玫瑰卡司公布！金曲歌后開唱　魏如萱鄭宜農狂噴女力

新書首刷2萬冊　郭台銘：傳授45年成功心法和人生哲學

蔡英文臉書放「撐」：香港政府拿出誠意面對人民的請求

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累...該減肥惹QQ

Selina金曲後首發聲！　漏網畫面曝光「眼神超自責」

號召韓粉帶國旗6日到「高雄觀光日」　還有機會捕獲野生韓國瑜

影／說好的發大財呢？　高雄鐵板燒掛勸世布條「還好撐了一年」

最常出席院會「燈會補助沒半毛」　盧秀燕：蘇院長別口惠實不至

大巨蛋遭爆違法施工！三大公會現勘認定「確有其必要」

不離開台灣！黃智賢：因為台灣是中國的土地　掀兩派網友論戰

馮翊綱昔挺韓…今請嗆韓模範生看戲　網感動：終於發現挺錯人

鐵玫瑰卡司公布！金曲歌后開唱　魏如萱鄭宜農狂噴女力

新書首刷2萬冊　郭台銘：傳授45年成功心法和人生哲學

蔡英文臉書放「撐」：香港政府拿出誠意面對人民的請求

雙城論壇準備登場　柯文哲赴上海首度自備媒體「烤肉架」

雲林擴大家庭托顧據點　讓照顧親情與經濟兼顧

聽到背後傳來怪聲...他轉頭驚見「貓頭變長方型」嚇壞急救

頭份永和山水庫前爆水管炸裂5米大坑洞　30人徹夜搶修闢便道

水原一平感性悼念史凱格斯　「謝謝你敞開雙臂歡迎我和大谷...」

台灣人很可憐…他調味料弄一弄「像泡麵」　客竟讚：比牛肉麵名店好吃

「老人穿醫院睡衣」安靜下樓　她夢中印證命案…嚇腿軟：以後怎搭電梯

賣牛肉麵用純牛骨熬湯沒人愛　他曝「高湯」秘訣…網嘆：台灣人很可憐

幫兒子網購童裝　媽打開看「大便+沙子」當場滾出氣炸…賣家神回一句秒消失

電動滑板充電突燃燒「火勢吞掉臥房」　媽驚：可能毀了全家

KD為勇士冒險卻未獲尊重　柏金斯開心他到籃網：終於有自己的球隊

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

360度遊樂機「半空中腰折」　19歲女魂斷遊樂園…友人全錄嚇傻

政治熱門新聞

王定宇批韓：誰在卡登革熱防疫經..

長榮罷工唯一武器！議員287字..

再爆韓國瑜選2020內幕　黃光..

發大財夢醒沒　高雄鐵板燒「撐了..

陳佩琪重溫蜜月　舊照曝光網友驚..

出招反制「罷免韓」！韓粉獵殺黃..

傻眼！郭台銘國家養　朱立倫：我..

快訊／新黨2日將提名楊世光參選..

被郭台銘電…館長：他根本職業爬..

快訊／楊世光代表新黨角逐202..

胡幼偉1解碼韓國瑜「庶民兵法」

郭台銘：政治人物賺多少錢　只花..

王定宇曝「高市府卡韓」　韓國瑜..

代表新黨選總統　楊世光：我是統..

更多熱門

相關新聞

預期媒體大陣仗　柯P赴上海自備「烤肉架」

台北市長柯文哲將在3日啟程上海出席2019雙城論壇，此行訪問團分兩批出發，部分隨行幕僚與媒體團先行於2日下午搭乘長榮班機出發上海。值得一提的是，此次市府媒事組特別出動在台灣媒體訪問時間常見的麥克風架，也就是俗稱的烤肉架，以便屆時媒體訪問時使用。

大巨蛋疑違法施工　柯P：不包庇

政府駁回「台北雙子星案」的理由？

見台商、會青年　柯P搶拉西進台人布局2020

登陸見招拆招！柯P：見劉結一不會加分

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶頭顱

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！不捨揮手道別

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

切大腸又長腫瘤！女星「哭著寫好遺書」道別

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤門外聽聲音心碎

18金釵記者會落淚！網爆：工會一直說謊

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱骨痛哭

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面