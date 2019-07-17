17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」　5男嚇丟包！3男聲押全獲釋

記者陳玉、莊智勝／台中報導

台南市一名17歲少女11日北上台中訪友，還在14日凌晨與另外5名男子前往摩鐵開毒品性愛趴，結果疑似混用毒品猝死，5名男子見狀後嚇得一哄而散，將少女裸身棄置在房間床上，直到業者整理時發現異狀報警，全案才因此曝光。據了解，目前5名涉案男子其中3人在複訊後已遭聲押駁回，檢方17日也將會同法醫相驗，釐清少女死因。

▲17歲少女外型相當甜美。（圖／東森新聞）

據悉，該名年僅17歲的少女自小在單親家庭中長大，母親是外配；少女疑似急於獨立，證明自己經濟能力不俗，因此積極與八大行業人士接觸想兼差，被酒店經濟網羅擔任傳播妹，疑似因此染上毒癮。

11日當天，少女北上到台中訪友，隨後還在社群網站中PO文「台中的朋友還有沒有人要拎我出去玩？」旋即吸引眾多網友報名，少女派對也一攤接一攤，直到14日凌晨與另外5名男子前往摩鐵開毒品性愛趴時，少女疑似混用多種毒品而感到身體不適，隨後暴斃猝死床上。其中一名男子當時還想「接力」，因此上前求歡，不料少女卻毫無反應，經一探鼻息後發現已無呼吸心跳，5人嚇得急忙穿衣逃離現場，留下赤裸的少女陳屍房內。

在案情曝光後，警方立即通知少女家長，並陸續將5名參與毒趴的男子緝捕到案。少女母親接獲噩耗後不敢相信，表示女兒僅透露她在酒店打工，不知其竟會跑趴暴斃，還不斷向民代哭訴「我的女兒很乖」。另一方面，遭逮的5名男子在檢方複訊後，其中3人遭檢警向法院聲請羈押，但稍早法院認為證據不足予以駁回，檢方將再度提出抗告，並進一步釐清案情。

針對檢方17日將會同法醫相驗、解剖少女遺體釐清死因一事，台中地檢署對此三緘其口，拒絕證實，詳細案情也不願透露，僅表示偵查不公開，目前全案尚在作業流程中，無法透露更多訊息。

▼少女疑似混用毒品猝死，裸身陳屍摩鐵中。（圖／東森新聞）