　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」　5男嚇丟包！3男聲押全獲釋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳玉、莊智勝／台中報導

台南市一名17歲少女11日北上台中訪友，還在14日凌晨與另外5名男子前往摩鐵開毒品性愛趴，結果疑似混用毒品猝死，5名男子見狀後嚇得一哄而散，將少女裸身棄置在房間床上，直到業者整理時發現異狀報警，全案才因此曝光。據了解，目前5名涉案男子其中3人在複訊後已遭聲押駁回，檢方17日也將會同法醫相驗，釐清少女死因。

▲▼17歲少女參加毒品性愛趴暴斃，裸身陳屍台中摩鐵。厚碼版。（圖／東森新聞）

▲17歲少女外型相當甜美。（圖／東森新聞）

據悉，該名年僅17歲的少女自小在單親家庭中長大，母親是外配；少女疑似急於獨立，證明自己經濟能力不俗，因此積極與八大行業人士接觸想兼差，被酒店經濟網羅擔任傳播妹，疑似因此染上毒癮。

11日當天，少女北上到台中訪友，隨後還在社群網站中PO文「台中的朋友還有沒有人要拎我出去玩？」旋即吸引眾多網友報名，少女派對也一攤接一攤，直到14日凌晨與另外5名男子前往摩鐵開毒品性愛趴時，少女疑似混用多種毒品而感到身體不適，隨後暴斃猝死床上。其中一名男子當時還想「接力」，因此上前求歡，不料少女卻毫無反應，經一探鼻息後發現已無呼吸心跳，5人嚇得急忙穿衣逃離現場，留下赤裸的少女陳屍房內。

在案情曝光後，警方立即通知少女家長，並陸續將5名參與毒趴的男子緝捕到案。少女母親接獲噩耗後不敢相信，表示女兒僅透露她在酒店打工，不知其竟會跑趴暴斃，還不斷向民代哭訴「我的女兒很乖」。另一方面，遭逮的5名男子在檢方複訊後，其中3人遭檢警向法院聲請羈押，但稍早法院認為證據不足予以駁回，檢方將再度提出抗告，並進一步釐清案情。

針對檢方17日將會同法醫相驗、解剖少女遺體釐清死因一事，台中地檢署對此三緘其口，拒絕證實，詳細案情也不願透露，僅表示偵查不公開，目前全案尚在作業流程中，無法透露更多訊息。

▼少女疑似混用毒品猝死，裸身陳屍摩鐵中。（圖／東森新聞）

▲▼17歲少女參加毒品性愛趴暴斃，裸身陳屍台中摩鐵。厚碼版。（圖／東森新聞）

ET快訊
《神隱少女》千尋為何能猜出父母？7歲男童神解「藏18年謎底」
17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」5男嚇丟包！3男聲押全獲釋
安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

關鍵字：台中,17歲,摩鐵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男主管飄酒味熊抱！女下屬掙扎驚喊：不要　他無視硬X胸前渾圓...下場GG

酒後大聲喧嘩遭制止　醉男跳上巡邏車三字經連環罵...下場出爐

夜闖野柳磯釣面臨最高100萬罰款　男釣客辯：這裡有保育禁釣？

17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」　5男嚇丟包！3男聲押全獲釋

準備好了嗎？　颱風丹娜絲逼近　消防局列7大防範措施

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…台65騎士趴地慘死　真實原因曝光！

電話亭年久失修　孩童好奇探險受困...消防員10秒搞定

熟悉菜圃中遇鬼打牆！8旬翁迷途失蹤　土地公指示「免找」…10分鐘應驗

台南父親發病掐死2歲兒　判無罪確定並施以監護1年

人妻挑逗日男：射O什麼感覺？老公怒求償100萬　她辯：只是想像...結局曝

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

男主管飄酒味熊抱！女下屬掙扎驚喊：不要　他無視硬X胸前渾圓...下場GG

酒後大聲喧嘩遭制止　醉男跳上巡邏車三字經連環罵...下場出爐

夜闖野柳磯釣面臨最高100萬罰款　男釣客辯：這裡有保育禁釣？

17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」　5男嚇丟包！3男聲押全獲釋

準備好了嗎？　颱風丹娜絲逼近　消防局列7大防範措施

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…台65騎士趴地慘死　真實原因曝光！

電話亭年久失修　孩童好奇探險受困...消防員10秒搞定

熟悉菜圃中遇鬼打牆！8旬翁迷途失蹤　土地公指示「免找」…10分鐘應驗

台南父親發病掐死2歲兒　判無罪確定並施以監護1年

人妻挑逗日男：射O什麼感覺？老公怒求償100萬　她辯：只是想像...結局曝

上任後首次面臨颱風來襲！韓國瑜下令高雄要做到「零損害」

蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

高校畢業歌大合唱錄音　18日下午2點現場直擊

智能理賠AIoT交流平台　工研院鏈結保險與醫療

都更卡卡！民眾最擔心資金問題　台中釘子戶最待解決

影／爽玩滑翔翼！一陣大風吹來⋯她秒卡「破百公尺」高壓電線上　腿軟畫面曝

葉文忠／沒有國籍的台灣總統

買賣不破租賃有解　房屋有瑕疵賣方得負責

關東橋「夜哨撞白衣女」…乩童兵曝：鬼頭整棟飄　扯出「手榴彈爆炸」意外

通傳解碼／頻道上下架爭議　應運用科技工具防範未然

社會熱門新聞

17歲猝死少女起底　生母崩潰：..

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　..

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所..

阿尼基腰酸背痛　他驚呼：背後趴..

吃屎哥騎上國道被攔！警一句話網..

史上最狂殺人情侶　弒母凶器還拿..

即／傳訊息交接未完成任務！　台..

阿嬤超渡2嬰靈　全因乩童不讓她..

醉漢鬧釣蝦場　釣客被嗆「看Ｘ小..

大戰13歲女友5次　大一男自首..

快訊／台65黃牌騎士「趴地」慘..

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲..

台中婦遺體卡進水口！拐杖鞋子擺..

倒車撞死1歲孫　阿公自責痛哭

更多熱門

相關新聞

東森自然美SPA進駐台中　推一站式服務　

秉持「自然就是美」的東森自然美，16日進駐台中豐原太平洋百貨4樓，結合保養品專櫃、美容SPA中心的複合式經營；東森自然美執行董事宋湘嵐表示，自然美產品都是自己親身體驗才敢大力推薦，直指「至少年輕5歲、臉都young起來了」，相信女性顧客絕對會一試成主顧。

為閃一隻貓　台中婦凌晨撞路樹

嘿咻大7歲女同事　「知道她有小孩不知有配偶」

台中婦遺體卡進水口！拐杖鞋子擺好放岸邊

少棒隊教練毆9選手臀部慘遭解聘

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

丹娜絲直撲台灣！陸警最快今午發布

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所：救救孩子

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

21歲男興奮獻初夜　10天後女友懷孕了

跟露肚妹合照超爽！他細看「平行時空照」心酸到哭

新婚2月！人妻被丈夫「下毒謀殺」

丹娜絲撲台「各地最大風雨時間曝光」

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面