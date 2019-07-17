輕颱丹娜絲風雨還沒到　網購堵縫神器搜尋先飆2.6倍

▲網購業者開設防颱專區，集結各項防災、防水等相關商品，讓民眾可以快速做好抗颱工作。（圖／翻攝自松果購物）

記者洪菱鞠／台北報導

今年第5號颱風「丹娜絲」逼近台灣，氣象局已於17日上午11時30分發布陸上颱風警報，並提醒民眾做好防颱準備，尤其嚴防豪雨。「丹娜絲」風雨雖然還沒到，但網路上開始出現防颱採購需求，買氣主要顯現在外出防水商品上，尤其就怕大雨一來又淹水，堵縫神器搜尋量先飆漲了2.6倍，而有多家電商已提前於16日晚間啟動防颱專區。

丹娜絲持續接近台灣，網購業者緊急開專區推出各種防颱相關商品備戰，東森購物網除了主打水和泡麵組合優惠，像是居家必備防災防颱救難包只要656元，簡單就能做好抗颱準備工作，就算停水、停電也不用擔心。蝦皮購物同樣提供各項防颱商品及優惠，並觀察自6月起防颱用品關鍵字搜尋已提升7倍，其中大容量礦泉水、泡麵跟即時食品是站上最熱門搜尋Top3商品。

針對颱風大雨來襲，Yahoo奇摩購物中心嚴選雨傘、防雨鞋、風雨衣、除濕機等防雨商品推出「與神同行」專區。松果購物祭出包含雨衣、雨傘、除溼、烘衣、清水管等相關雨具及防颱商品全面3折起。愛合購則是匯集快煮麵、乾糧零食、雨具防水商品、掃除清潔用品等4大類防災必需品，專區內商品輸入指定折扣碼「防颱沒在怕」，結帳再打92折。

▲可以耐髒、防水的矽膠防水鞋套，最近在網路上有不錯買氣。（圖／業者提供）

其中，松果購物綜觀近一個月戶外防雨需求發現，耐髒、防水且方便攜帶的矽膠防水鞋套最熱銷，單一款「JOJOGO防水雨鞋套」月銷量就超過3,500組；其次是超大傘面雨傘，其中135cm大傘面且重量適中的「神美超大傘面56吋自動開雨傘」銷量最佳，隨著豪雨來襲，170cm巨人傘也出現買氣，近一周銷量成長超過1.5成；機車族必備的雨衣也擠進熱銷前3名，推出「反穿機能型雨衣」搭配隱藏式口罩，防水防風又遮蔽性更高，成為雨季必備商品。

▲隨著豪雨來襲，超大傘面雨傘詢問度跟著提高。（圖／松果購物提供）

▲愛合購發現，去年熱賣的「堵縫神器」門窗密封條，在近日搜尋量大增，是最熱搜的防颱商品之一。（圖／愛合購提供）

愛合購則表示，每年颱風季，包括食品及防颱用品等銷量都會穩定成長至少1成2，其中都市消費者以購買泡麵、快煮麵及乾糧等食品為主，非都市地區則是購買防淹用具、緊急照明、應急用品、掃除用具等較多，像是去年熱賣的「堵縫神器」門窗密封條，可以避免雨水從門窗縫隙滲入，近日搜尋量增2.6倍，是最熱搜的防颱商品之一。

friDay購物觀察，自15日開始，防颱相關商品搜尋量有成長趨勢，颱風、防颱、雨具等站上關鍵字較前一週同期激增百倍；而往年每逢颱風季，即食食品、行動電源、防颱用具等銷量較平日平均再成長3成，此次颱風預估帶來豐沛雨勢，到時雨具、防濕商品銷量可能較平日再翻倍增加。