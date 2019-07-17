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中市府晚間10點宣布7/18是否停班課　備妥2.5萬個沙包

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▲民眾可免費領取沙包。（圖／台中市政府提供）

▲民眾可免費領取10個沙包。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

輕度颱風丹娜絲持續逼近台灣，預計明後天影響台灣最劇，台中市政府各單位已做好防災措施，水利局已備妥2.5萬個沙包，17日上午已開放讓民眾到區公所免費領取，每戶10包、公寓大廈及工商行號30包，至於明天是否上課上班，晚上10點宣布。

市府表示，中央氣象局上午11點30分已發布丹娜絲海上陸上颱風警報，颱風外圍環流已開始影響台灣東南部海域，風浪將逐漸增強，預計明後兩天是影響台灣最劇烈的時間，預估時雨量可能超過40毫米，日雨量可達大雨至豪雨等級之間，並有7-9級強陣風，並造成致災性豪大雨。

水利局已備妥2.5萬個沙包、120包太空包、785塊防汛鼎塊及248部各式抽水機整備，民眾可到最近區公所，憑身分證或駕照免費領取，每戶10包、公寓大廈及工商行號30包。

消防局啟動災情查通報機制，如有發生路樹倒塌、廣告招牌掉落、淹水、水電維生管線中斷或道路阻斷等災情，即時派員處理；環保局已完成清疏達4634件，清理長度達710公里。

衛生局請30家衛生所針對特殊及弱勢個案，如洗腎、待產孕婦提早下山或撤離危險警戒區；社會局也以簡訊通知送餐單位，主動關懷獨居長輩及身心障礙朋友；
農業局則請作業船隻進港避風，加強停靠固定繫船柱，避免撞擊。

市府提醒，民眾可利用手機及平板電腦下載「台中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

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關鍵字：丹娜絲,沙包

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