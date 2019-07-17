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海邊已勸離1127人！海巡署「神P圖丹娜絲」　驚悚警告：觀浪罰單5萬起

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▲▼丹娜絲襲台，海巡署創意海報提醒「觀浪不聽勸罰5萬」。（圖／翻攝臉書「海巡署長室 Coast Guard」）

▲丹娜絲襲台，海巡署長室製作創意海報提醒「觀浪不聽勸，罰單五萬起」。（圖／翻攝臉書「海巡署長室 Coast Guard」）

記者莊智勝／綜合報導

輕颱丹娜絲來勢洶洶，且路徑詭變多端，但不論丹娜絲最後怎麼走，氣象局預估暴風圈18日上午就會觸碰台灣陸地。臉書「海巡署長室 Coast Guard」17日中午12時許PO出創意圖文，提醒民眾丹娜絲挾帶七級風暴往台灣直撲，颱風期間切勿前往海邊觀浪，「海景第一排，不歡迎欣賞，海巡提醒，罰單五萬起！」

海巡署長室指出，氣象局17日中午11時30分已經針對丹娜絲發布陸上颱風警報，目前丹娜絲正朝著西北方向往台灣進逼，「但在颱風準備肆虐之際，卻有許多民眾選擇到海邊從事觀浪行為，這一直是海巡最不願見到的狀況。一陣陣可怕的巨浪，隨時都能要人性命；截至目前為止，我們已經在海邊勸離了1127人了！」

請繼續往下閱讀...

▲▼蘭嶼雙獅岩地區已掀起長浪。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲丹娜絲還未至，蘭嶼沿岸就已掀起陣陣長浪。海巡署指出，截至目前為止已在岸邊勸離1127人。（圖／記者王兆麟翻攝）

為了引起民眾注意，海巡署長室此次還採用新創意，以「仿恐怖電影海報」P圖吸引網友關注，風浪暴起的岸邊堆滿沙包，淒厲的「丹娜絲」還伸出雙手向岸邊撲來；海報上大大地寫著「丹娜絲！趕快回家囉，7月17，警報發布、入侵全台」，最上方還貼心替民眾保護荷包，「海景第一排，不歡迎欣賞，海巡提醒，（不聽勸）罰單五萬起！」

除了提醒民眾颱風期間遠離海邊外，海巡署長室也不忘貼心呼籲同仁，所有救援單位展開行動前，務必做好安全評估，勿讓自己陷入不必要的危險之中，「也請所有好朋友在家中至少準備3天份食物，並且隨時注意颱風的最新狀況！」

全文曝光後網友讚聲一片，「這個小編很可以，很高興看到政府換種方式溝通了」、「好有創意啊，小編讚讚」、「很有警惕作用、也很有創意」、「丹娜絲跟我可能不會救你同時上映中」、「這張要放大貼在各個海岸線」、「這鬼片海報真的恐怖」、「小編越來越有才華了！」

▲▼丹娜絲颱風。（圖／中央氣象局）

▲輕颱丹娜絲雖然結構不佳，但經過台灣時所帶來的雨勢仍然不容小覷。（圖／中央氣象局）

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關鍵字：丹娜絲,颱風,輕颱,觀浪,海巡署,氣象雲

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