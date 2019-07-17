Live／花蓮也納丹娜絲陸警範圍！　氣象局說明最新颱風動態

▲氣象局持續發布丹娜絲颱風陸警。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

隨著輕颱丹娜絲持續逼近台灣，氣象局14時30分擴大陸警範圍，除台東、屏東及恆春半島外，也將花蓮納入警戒區。目前丹娜絲以每小時17公里速度，向西北進行，預測18日14時的中心位置在鵝鑾鼻的東北東方約150公里海面上。其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台東、花蓮、恆春半島及屏東地區將構成威脅。

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氣象局技正黃椿喜表示，未來丹娜絲颱風以通過台灣東部近海，削過台灣邊邊陸地往北走機會最大，雖然颱風中心結構鬆散，但仍會對東半部、恆春半島等地造成降雨影響。

目前各地風力，在今天下午這段期間，綠島、蘭嶼有機會來到11級陣風，明預估會增強至12級，平均風也會有8級，本島地區風力增強則有限，要達到10級陣風強度機率較低。

在雨量部分，因為丹娜絲結構不完整，雨勢主要集中在花蓮、台東、宜蘭及南部山區等，24小時雨量約80~150毫米，總雨量部分東半部平地約200-350毫米、山區300-500毫米。

需要注意的是，在丹娜絲高低層分離後，位於菲律賓西側的低壓，慢慢出現旋轉現象，不排除明天會發展成熱帶性低氣壓，周四、五會逐漸北移接近台灣，若移動方向偏西，將替西半部帶來顯著雨勢，預估會出現300-500毫米雨量；若偏東的話，雨量則可能會下修。