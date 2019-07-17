　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Live／花蓮也納丹娜絲陸警範圍！　氣象局說明最新颱風動態

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼丹娜絲颱風1300警報單。（圖／中央氣象局）

▲氣象局持續發布丹娜絲颱風陸警。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

隨著輕颱丹娜絲持續逼近台灣，氣象局14時30分擴大陸警範圍，除台東、屏東及恆春半島外，也將花蓮納入警戒區。目前丹娜絲以每小時17公里速度，向西北進行，預測18日14時的中心位置在鵝鑾鼻的東北東方約150公里海面上。其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台東、花蓮、恆春半島及屏東地區將構成威脅。

請繼續往下閱讀...

氣象局技正黃椿喜表示，未來丹娜絲颱風以通過台灣東部近海，削過台灣邊邊陸地往北走機會最大，雖然颱風中心結構鬆散，但仍會對東半部、恆春半島等地造成降雨影響。

目前各地風力，在今天下午這段期間，綠島、蘭嶼有機會來到11級陣風，明預估會增強至12級，平均風也會有8級，本島地區風力增強則有限，要達到10級陣風強度機率較低。

在雨量部分，因為丹娜絲結構不完整，雨勢主要集中在花蓮、台東、宜蘭及南部山區等，24小時雨量約80~150毫米，總雨量部分東半部平地約200-350毫米、山區300-500毫米。

需要注意的是，在丹娜絲高低層分離後，位於菲律賓西側的低壓，慢慢出現旋轉現象，不排除明天會發展成熱帶性低氣壓，周四、五會逐漸北移接近台灣，若移動方向偏西，將替西半部帶來顯著雨勢，預估會出現300-500毫米雨量；若偏東的話，雨量則可能會下修。

ET快訊
丹娜絲「風力達標」第一槍　蘭嶼、綠島宣布今晚停班停課
20歲女打110叫外賣：我要筷子+蛋　警聽懂了「10分鐘火速
夏宇童羞笑現身回應！曝打手遊牽線孫協志…認「相處很自然」
2張圖看丹娜絲放不放颱風假！氣象局最新「風雨預報」出爐

關鍵字：颱風,氣象局,氣象雲,丹娜絲颱風,颱風陸警

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防水閘門、沙包準備好了！林佳龍奔桃機備戰「丹娜絲」

快訊／丹娜絲「風力達標」第一槍　蘭嶼、綠島宣布今晚停班停課

我可能不會救你！「自備塔位+別做蠢事」海委會PO文被罵爆…急修文道歉

超過20家出版社搶出版！安慰朋友畫「小熊蛋糕店」首PO破十萬轉貼

【英語多益通】50年前登月歷史性的一刻英文怎麼說？

Live／花蓮也納丹娜絲陸警範圍！　氣象局說明最新颱風動態

蔡易餘視察前瞻44億元防汛工程　百餘台移動式抽水機

影／2張圖看丹娜絲放不放颱風假！　氣象局最新「風雨預報」出爐

嗆「工地很好玩」鄉民怎不去！過來人4次反問　曝工人辛酸：不做工才是對的

輕颱丹娜絲逼近竹苗熱到紫爆！鄭明典：很典型的東風過山的焚風

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

IU《德魯納》超高傲老闆娘　超愛TV美食..呂珍九不跟就得死XD

防水閘門、沙包準備好了！林佳龍奔桃機備戰「丹娜絲」

快訊／丹娜絲「風力達標」第一槍　蘭嶼、綠島宣布今晚停班停課

我可能不會救你！「自備塔位+別做蠢事」海委會PO文被罵爆…急修文道歉

超過20家出版社搶出版！安慰朋友畫「小熊蛋糕店」首PO破十萬轉貼

【英語多益通】50年前登月歷史性的一刻英文怎麼說？

Live／花蓮也納丹娜絲陸警範圍！　氣象局說明最新颱風動態

蔡易餘視察前瞻44億元防汛工程　百餘台移動式抽水機

影／2張圖看丹娜絲放不放颱風假！　氣象局最新「風雨預報」出爐

嗆「工地很好玩」鄉民怎不去！過來人4次反問　曝工人辛酸：不做工才是對的

輕颱丹娜絲逼近竹苗熱到紫爆！鄭明典：很典型的東風過山的焚風

禿子福音！北榮醫幫小鼠「拉皮」7天　裸背咻咻長黑毛

廚房沒人突冒火　威州5起離奇火災竟跟「天婦羅麵衣」有關

老公公狗腰想發洩　瘋狂求歡「生產完2月人妻」慘遭斧頭削頭滅口！

陳學聖發文教育部　要求政大、東吳提供蔡英文升等資料

實測「珍珠搭配這些飲料」　解婕翎拍完影片⋯拉了6次

日夜沈迷網路3年！16歲男「焦慮憂鬱全上身」：同學一直在說我壞話

「移民奠定美國歷史」眾院決議譴責　川普批民主黨把戲：我們2020見

中職／富邦證實簽新洋投　班華德披30號、本周報到

媽特別預訂米克斯造型蛋糕　汪背對迴避「眼神死」…嫌棄掉頭走

超夢幻！「7米飄浮地球」終於來台北了 21日起重現天空

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」..

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲..

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日..

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回..

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

丹娜絲直撲台灣！陸警最快今午發..

丹娜絲撲台「各地最大風雨時間曝..

丹娜絲颱風假放不放　風雨預報出..

出車禍！友：妻怎在車上…毛炸

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

即／丹娜絲經過台灣　23:30..

17縣市暴風圈侵襲率破70%　..

南海低壓恐成颱！氣象局曝2種走..

更多熱門

相關新聞

林佳龍奔桃園機場備戰「丹娜絲」

第5號颱風「丹娜絲」（Danas，菲律賓命名，原意為「經驗」）目前在菲律賓附近海域，氣象局早上11時30分發布海上及陸上警報，周四、周五影響最大，交通部長林佳龍今（17）日特別取消原本行程，改至桃園國際機場視察防汛及應變準備。他說，特別勉勵同仁，雖然這次是輕度颱風，也應該當作一次正式體檢。

丹娜絲來襲　鯉魚潭展演及知卡宣暫關閉

請自備塔位！海委會緊急修文道歉

蔡易餘視察前瞻44億元防汛工程　

丹娜絲颱風假放不放　風雨預報出爐

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲釋

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…台65騎士趴地慘死原因曝光

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面