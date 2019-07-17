丹娜絲來了！基隆18日午後慎防大雨　林右昌：北北基停班停課共同決定

▲ 丹娜絲撲台！基隆18日午後慎防大雨，林右昌：北北基停班停課共同決定。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

輕度颱風丹娜絲（Danas）直撲台灣而來，氣象局16日晚間發布海上颱風警報，並在17日發布陸上颱風警報。基隆市長林右昌17日午後主持召開颱風災害準備會議，要求市府及各相關單位嚴陣以待，落實應變整備工作。林右昌表示，北北基是生活圈，18日下午影響明顯，請人事處與台北、新北市對停班停課預先溝通，三市同步決定及發布。

在聽取各單位報告後，林右昌指出，颱風丹娜絲是今年第一個侵台颱風，基隆市政府做好防颱整備工作，提醒低窪歷年易淹水地區民眾，需設防水閘門務必預置，請區長督導。颱風從18日下午開始到19日中午影響基隆地區，提醒民眾做好整備工作，防颱大家都有經驗，請不要輕忽。

▲ 林右昌：提醒民眾維護自身安全，颱風期間不要到海邊觀浪。（圖／基隆市政府提供）

林右昌表示，依據氣象局預報，雨量是要特別注意，對局部大雨加強警戒，除完成整備大小抽水機具，有沙包的需求可向區公所或里辦公室索取。提醒民眾維護自身安全，颱風期間不要到海邊觀浪，請海巡或警察單位依法加強勸離。

林右昌說，現逢暑假期間，請各校加強校園防護，社會處注意安養機構疏離措施；大武崙與萬里交界每逢大雨產生逕流成災，請安樂區公所做好防備。請各單位注意水利署雨量通報，採取應變措施。

消防局表示，基隆市土石流潛勢溪流34處，區域內保全戶如發布土石流黃色、紅色警戒時，請產發處、區公所優先進行人員撤離與安置；民政處表示，七區區公所可調用5383沙包，與軍方保持聯繫，隨時投入救災；工務處表示，兩台大型移動式抽水機，先行布設於安樂區武嶺橋頭及中正區東四碼頭，其餘移動式抽水機待命，視雨勢進行移動式布設。