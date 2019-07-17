蔡英文越洋電話掌握丹娜絲　若需國軍救災「請蘇貞昌直接下命令」

▲蔡英文、蘇貞昌電話連線，嚴防颱風。（圖／總統府提供）



政治中心／綜合報導

丹娜絲颱風侵台氣象局17日發布陸上警報。總統蔡英文出訪拚外交但仍心繫台灣，透過越洋電話和行政院長蘇貞昌聯繫關心國內防災準備，並要求若有需要國軍出動的話「直接下達命令指揮」。

蘇貞昌跟蔡英文報告，氣象局在上午11點半發布陸上颱風警報，各地方首長已經有充分準備，若有需要幫忙，行政院都會隨時給予必要的協助。

另外，蔡英文也提醒國軍救災部分是否到位，蘇貞昌回報，國軍今天都有前來開會，國防部也很配合，蔡英文也要求蘇貞昌，「若有需要國防救災，請院長直接下命令指揮」，蘇貞昌回應國軍都已經準備好了，配合的相當密切。

蘇貞昌也說，依照目前颱風行徑的速度，影響最劇烈的時候應該是18號一整天或是後天，但由於颱風強度並不高，因此目前沒有發布土石流警戒，也不需要撤離民眾，若有必要的話會出動協助；交通的部分陸海空，除了外島航運停駛之外，陸、空一切正常。

蘇貞昌也提到，關於救災相關機器的準備都沒有問題，警政署、消防署都有準備，而水庫狀況的部分還不需要洩洪，但是如果雨大的話會做調節性的水庫洩洪，調節性措施會依雨量狀況啟動。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者蔣婕妤攝）



蘇貞昌強調，應有的救災設備、人力機具，相關部會處長都進駐到位，陸警發布後大家就堅守剛位，請總統放心，並祝蔡英文拚外交加油。