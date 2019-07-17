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男主管飄酒味熊抱！女下屬掙扎驚喊：不要　他硬X胸前渾圓...判6月再賠10萬

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▲辦公室,上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲包男在辦公室公然猥褻女下屬挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

地方中心／屏東報導

屏東一名在某機關任職主管的包姓男子，飲酒後回到辦公室，見到沈姓女下屬獨自在座位上辦公竟然起了邪念，從後方強抱對方，還無視沈女激烈反抗，刻意用手臂碰觸對方的胸部，嚇得對方立馬報警處理。法院審理後依強制猥褻罪判包男有期徒刑6月，還要賠沈女10萬元，可上訴。

根據判決書，包男與沈女都在屏東縣某機關內服務。包男2017年12月底下午近3時酒後回到辦公室，見到下屬沈女坐在座位上辦公，竟然伸出雙手從沈女的胸前環抱，儘管沈女不斷掙扎表示拒絕，但他還是緊抱住沈女不放，甚至還用左手臂不斷觸碰對方的胸部。事後沈女決定報警處理。

包男辯稱，事發時自己已經呈現「泥醉」狀態，沒有強制猥褻沈女的想法，就算有做出猥褻舉動，也都全因自己喝醉了。

但法院檢視物證及證人的證詞後發現，包男當時還能與他人談論公事，顯然神智清楚，不採信他的說詞，依強制猥褻罪判他有期徒刑6個月，得易科罰金。另外，沈女也對包男提起民事損害賠償訴訟，法官判包男應賠償沈女10萬元，全案仍可上訴。

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關鍵字：猥褻,襲胸,熊抱

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