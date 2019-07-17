摩鐵抓姦！正宮女師撂6人擠門口　驚見老公與同事OO反挨告...結局慘爆

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摩鐵抓姦！正宮女師撂6人擠門口　驚見老公與同事共處反挨告...結局慘爆

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▲糟糠妻抓姦不成反被告，拿腥夫簽署切結書索賠千萬元。（示意圖／視覺中國）

▲人妻抓姦不成反挨告，被判拘役15日。（示意圖／視覺中國）

地方中心／高雄報導

高雄一名擔任國中教師的林姓人妻因懷疑丈夫及同為教師的雯雯（化名）大搞婚外情，於是聘請徵信社人員到摩鐵抓姦，果真見到2人共處一室，但無發生性行為，林女因為擋在門口不讓2人離去，反倒吃上官司，被依強制罪處拘役15日，得易科罰金1萬5千元，緩刑2年，可上訴。

根據判決書，林姓人妻與雯雯都在台南市一間國中任教。林女因懷疑丈夫與雯雯外遇，2016年3月中委託徵信社蒐證；同年6月25日晚上8時許，徵信社人員發現林女丈夫與雯雯一起上摩鐵開房間，趕緊通知林女，並派徵信社李姓主任等6名人員到場蒐證。

當天晚上11時50分許，其中一名徵信社員工先打電話到房間，謊稱與林女丈夫的車輛發生碰撞，請他下樓查看，等到對方一打開門，一票人便想衝入房間。林女丈夫見狀趕緊阻擋，但卻不敵幾名徵信社員工聯手推擠、拉扯，被硬壓到牆邊，眼睜睜見著林女與徵信社人員錄影蒐證。

林女丈夫及雯雯感到相當不滿，決定離開摩鐵，沒想到卻遭到林妻一行人阻擋，2人成功離開現場後，也氣得報警處理；林女與丈夫於2017年7月中旬辦理離婚。

▲▼鑰匙,忘東忘西,健忘,腦霧,出門。（圖／翻攝自pixabay）

▲林女一行人見到林女丈夫開門便想衝進房內。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

林女事後坦承，有委託徵信社人員抓姦，不讓對方離開房間，但她辯稱，「我只是站在她的面前，我想要拖延時間，等到警察到場，證明他們2個確實在同一個房間」。

法官勘驗徵信社的蒐證影像後發現，當時有多人擋在門口，其中1人說，「我們報警了啦」，林女丈夫則稱，「我們要離開了，沒關係，我們要下去了」，此時，林女擋在雯雯的前面說，「現行犯耶」。法官認為，確實有多人擋在門口不讓林女丈夫及雯雯離開。

高雄地方法院審理後認為，林女也坦言衝入房內時沒見到丈夫及雯雯發生性行為，也沒有衣衫不整，因此難以認定2人有任何通姦的行為，林女丈夫及雯雯沒有配合林女留在現場不能離去的義務，依強制罪判林女拘役15日，得易科罰金1萬5千元，緩刑2年，而徵信社的李姓主任則被判拘役55日，得易科罰金5萬5千元，全案仍可上訴。

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關鍵字：摩鐵,抓姦,教師,國中

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