勸郭台銘看破！館長建議「不用死忠國民黨」：身體顧好4年後再戰

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▲館長勸郭台銘「不要再死忠國民黨」。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統民調初選中不敵高雄市長韓國瑜，落敗後並未明確表示未來動向，曾與郭台銘一起爬象山的「館長」陳之漢就在昨晚(16日)的直播中提到，郭台銘可以先沉澱4年，持續做善事，顧好身體，4年後再戰總統大選。



館長在直播中提到，郭台銘根本現代版「成吉思汗」，用經濟征服全亞洲，而近幾年國民黨財務出現問題，檯面上許多人物事實上都找郭台銘幫忙，甚至可說現在的國民黨是郭養大的。他提到，郭台銘兒時家境不好，從無到有拚到現在變全台首富，能力也肯定是厲害。而且郭台銘也做公益，永齡基金會是全亞洲行善第二名，他不懂為何最後勝出的是韓國瑜。

▲館長與郭台銘一同爬象山，大讚郭體力超好。（圖／記者李毓康攝）



館長在直播中向郭董喊話表示，「你不要想太多，算了啦，我知道你很賭爛，一次就好了，有些事情看破就好了，以後要看清一點，該幫的就幫，不該幫的就不要幫，很明顯你被當提款機啦，以後不要再死忠國民黨，不要生氣，別把身體氣壞了」。

對於未來的安排，館長則建議郭董，可以沉靜個4年，4年之後再出來，當時爬象山的時候，他就覺得郭台銘雖然老，但體力真的很好，「也許2024就是你的，這4年你下鄉多做一些善事，讓台灣人知道，你不當官也會幫助台灣，幫助台灣弱勢，過4年後你身體一樣那麼好，一樣可以再選」。

對於在初選中落敗的新北市前市長朱立倫，館長覺得很可惜，就算不是郭勝出，也該要輪到朱立倫，不會是韓國瑜，他誇讚朱立倫「人資履歷齊全」，處理市政能力也優於韓國瑜。